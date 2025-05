Dues votacions més sense fumata blanca

CIUTAT DEL VATICÀ / Segon dia de conclave. De moment, continua la incògnita. Després que ahir es fes una primera votació de sondeig, aquest migdia, una segona fumata negra ha constatat que l’elecció s’ha de fer esperar. Els cardenals han efectuat dues votacions el matí, sense resultat. Després, s'han retirat a dinar i descansar a Santa Marta, dins mateix del recinte vaticà. Aquesta tarda, els 133 prelats electors tornaran a votar i estan previstes dues votacions si en la primera no apareix un guanyador.

A l'exterior de la Capella Sixtina, tot són especulacions. Sigui el que sigui, assolir la majoria requerida no és fàcil. Calen dos terços dels vots, el que vol dir un mínim de 88 suports. Un sistema antic que ha demostrat la seva utilitat per assegurar que el Papa sorgeix d'una majoria molt àmplia. A la vegada, permet que una minoria rellevant i ben organitzada té capacitat per exercir un poder de veto. S'imposen, per tant, grans acords en un moment o altre del procés.

Fins aquest vespre no se sabrà si aquest conclave ha estat més difícil que els anteriors. El del 2005 va necessitar tan sols quatre votacions per a l'elecció de Benet XVI. Un fet facilitat per l'autoritat que exercia Joseph Ratzinger sobre la majoria conservadora de cardenals. L'ambient generat amb la mort del carismàtic Joan Pau II i la campanya del Santo Subito! va exercir, sens dubte, un clima molt emotiu entorn del conclave.

Tot a l'inrevés, pel que fa al clima, que el 2013, quan els cardenals van reunir-se després de la renúncia inesperada de Ratzinger. Jorge Bergoglio va emergir aleshores amb rapidesa com l'alternativa a molts anys de papat conservador. El que vol dir la importància que té el moment psicològic que viu l'Església en cada conclave. Aquest cop, pesa la figura de Francesc, però mai com abans s'havien expressat les oposicions d'una manera tan aspre.