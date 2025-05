El menú del conclave al Vaticà: tres àpats i aliments prohibits

El conclave per triar nou Papa activa tots els protocols al Vaticà. La Capella Sixtina i altres sales clau en l'elecció del futur Pontífex s'adapten per acollir els cardenals que participen en la votació. I, com es tracta d'un procés que pot allargar-se durant dies, també hi ha tota una sèrie de normes pel que fa al menjar.

Cal recordar que durant el conclave els cardenals amb dret a vot s'allotgen a la Casa Santa Marta del Vaticà, on fins ara vivia el papa Francesc i on hi ha una cuina que servirà als electors en els pròxims dies. El mitjà italià La Repubblica explica que els religiosos no poden tenir contacte amb els cuiners i els cambrers per complir amb el principi de reclusió absoluta.

Els plats que ofereixen amb extrem silenci es caracteritzen per la senzillesa, combinant la lleugeresa amb el fet que siguin completes. El dia comença amb un esmorzar que consta de cafè, té, pa i melmelada. Per altra banda, el dinar té un plat principal, amb guarnició, i acaba amb fruita com a postres. El sopar és més lleuger, però d'una composició similar.

La majoria dels plats principals tenen relació amb la gastronomia italiana. Així doncs, algunes de les elaboracions habituals al conclave són risottos, pastes, carns blanques, peixos al forn, vegetals grillats o fruites de temporada. El pa i el vi -en petites racions- també és habitual i en ocasions especials com els diumenges també hi ha postres com pastissos o púdings.

Aliments prohibits al conclave

Més enllà que els cuiners han de tenir en compte les intoleràncies i les al·lèrgies dels cardenals, també hi ha una sèrie d'aliments que estan prohibits. Això es deu a la voluntat d'assegurar el tancament del conclave. Així, es vol evitar que dins d'una sèrie d'aliments puguin introduir-se missatges de l'exterior.

Això es refereix a pollastre o aus senceres, pastissos sencers, panets, empanades o qualsevol mena d'aliment que pugui contenir algun missatge. De la mateixa manera, el vi i l'aigua se serveixen en gots i copes transparents, i també es revisen tots els tovallons per assegurar que tampoc hi ha cap escrit de l'exterior.