El Papa rep la cúpula de l'Opus Dei

El papa Lleó XIV ha rebut aquest matí el prelat de l'Opus Dei, Fernando Ocáriz, i el seu número dos, el vicari auxiliar Mariano Fazio. Es tracta del primer encontre el nou pontífex i la cúpula de la prelatura, just en un moment crucial per l'organització creada el 1928 per Josemaría Escrivá de Balaguer. Precisament l'Opus està pendent de les decisions que adopti el nou Papa sobre la seva estructura, tal com els va demanar Francesc.

L'Obra ha informat que l'encontre va ser "breu" i "carinyós", i va concloure amb una benedicció papal. En el transcurs de la trobada, Lleó XIV es va interessar per l'estat de la reforma dels estatuts de l'entitat, un tema pendent que l'Opus va aturar davant la mort de Francesc. El Papa "ha escoltat amb interès" les explicacions d'Ocàriz i Fazio. En el comunicat del Vaticà informant de les audiències d'aquest dimecres, Fernando Ocáriz apareix com a "moderador" de l'Opus Dei. Un detall que, si més no, crida l'atenció.

L'actitud que adopti el Papa envers l'Opus Dei serà un indici sensible de la línia pastoral que adopti Robert Francis Prevost. També servirà a l'Opus per saber com seran les relacions amb el nou Vaticà que s'està configurant després del conclave. Els nous estatuts de l'Opus plantejaven una major vinculació dels seus membres amb les seves respectives diòcesis, la pèrdua de la condició d ebisbe per part del prelat i una major renovació de càrrecs, entre d'altres.