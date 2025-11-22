Trump pressiona Zelenski perquè accepti una pau que implica perdre territoris a mans de Rússia

El president dels Estats Units Donald Trump pressiona Zelenski perquè accepti el pla de pau, i situa el dijous 27 de novembre com a data límit perquè el president ucraïnès doni el vistiplau. Trump assenyala que el pròxim dijous és una bona data, coincidit amb el Dia d'Acció de Gràcies als EUA.
El pla proposat pel president estatunidenc consisteix en la cessió de territoris ucraïnesos a Rússia, concretament la part oriental, on es troba el Donbàs. Tot i l'oferiment de pau, Zelenski considera que aquesta opció és intolerable i ha assegurat divendres -el mateix dia que Trump situava la data límit- que en els pròxims dies proposarà una alternativa.
"Estan perdent territoris ara mateix", ha dit Trump respecte a la posició de Zelenski. També ha explicat que Putin vol posar fi a la guerra i que en teoria anava a ser una guerra "d'un dia" i que "ja porten quatre anys". "Hem donat a Ucraïna el millor equip militar del món", ha indicat l'estatunidenc abans d'insistir, per altra banda, en què no té intenció de retirar les sancions que recauen sobre Rússia, en especial contra la seva indústria energètica.
El nou pla de pau no només consisteix en la cessió de territori a Rússia -una línia vermella que Zelenski fa dies que avisa que no creuarà-, sinó que també inclou beneficis econòmics pels EUA per "garantir la seva seguretat". A més, també es contempla que haurà de cedir el 50% de les inversions i guanys de la reconstrucció del país ucraïnès a favor dels EUA.
La reestructuració territorial consisteix en la cessió de la regió oriental del Donbàs i de Crimea, el qual es considerarien territori rus, també pels EUA, mentre que la sobirania de Kherson i Zaporíjia quedaria delimitada per l'actual línia del front. Rússia, per altra banda, renunciaria a alguns terrenys dispersos del nord del país i es comprometria a no envair altres països veïns.
Ucraïna també hauria d'acceptar ser un estat no nuclear i la disputada central de Zaporíjia operaria sota la supervisió de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) amb la finalitat de distribuir electricitat a Kíev i Moscou a parts iguals.
Per altra banda, factors com la introducció d'Ucraïna a la Unió Europea i el reingrés de Moscou a l'economia mundial i a les cimeres internacionals quedarien congelats, a l'espera de com evoluciona el conflicte i el pla de pau.