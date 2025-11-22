La policia brasilera arresta Jair Bolsonaro per intent de cop d'estat

L'expresident de Brasil Jair Bolsonaro ha estat arrestat aquest dissabte a Brasília per intent de cop d'Estat, segons ha confirmat la Policia Federal del país en un comunicat. "La Policia Federal va executar aquest dissabte (22 de novembre), a Brasília/DF, una ordre d'arrest preventiu en compliment d'una decisió del Suprem Tribunal Federal", ha fet saber el cos en un comunicat publicat a la seva pàgina web. Fonts de la Policia han confirmat als mitjans més destacats del país la identitat de l'arrestat com l'ex-president brasiler.
Cal recordar que els advocats de l'ex-president van presentar aquest divendres una sol·licitud al Tribunal Suprem Federal perquè l'exmandatari complís la seva condemna per intent de cop d'Estat en arrest domiciliari per motius humanitaris, però finalment el jutge Alexandre de Moraes ha decidit la seva entrada a la presó.
Bolsonaro va ser condemnat a 27 anys i tres mesos de presó en ser declarat culpable d'organitzar una trama per perpetuar-se en el poder, cometent els delictes de cop d'Estat, abolició de l'Estat de dret, constitució d'una organització criminal armada, danys agreujats a la propietat pública i deterioració de patrimoni històric.
La seva sentència inclou a més una inhabilitació fins a vuit anys després del venciment de la seva condemna, termini que, de no produir-se reduccions de la mateixa, es preveu que expiri el 2060, quan l'ultradretà tindria, hipotèticament, 105 anys.
Hi haurà ampliació.