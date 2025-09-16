El principal sospitós de la desaparició de Madeleine McCann surt de la presó i es nega a declarar

El principal sospitós de la desaparició de Madeleine McCann, Christian Brueckner, sortirà de la presó aquest mes després de complir una condemna de set anys per la violació d'una dona de 72 anys. Paral·lelament, la Policia Metropolitana de Londres ha informat aquest dilluns que Brueckner s'ha negat a declarar al Regne Unit sobre el cas McCann.
El responsable a càrrec del de la investigació de la desaparició de la nena britànica al Regne Unit, Mark Cranwell, ha explicat que, després que la Policia Metropolitana enviés una sol·licitud internacional a través de la qual se citava el principal sospitós a declarar, Brueckner ha rebutjat fer-ho. Malgrat la negativa del sospitós, de nacionalitat alemanya, la policia continuarà la investigació posant el focus en l'home.
Christian Brueckner, de 49 anys, va ser absolt l'octubre de 2024 per falta de proves de tres violacions més i de dos casos d'abusos sexuals a menors que haurien tingut lloc entre els anys 2000 i 2017, si bé aquests fets no tenen una relació directa amb la desaparició de la menor. El cas pel qual sí que va ser declarat culpable i ha estat a la presó de Sehnde (Hannover) set anys, va ser per violar una dona de 72 anys al complex turístic de Praia da Luz, a l'Algarve, tot just una zona propera d'on es va veure per últim cop Madeleine McCann.
El sospitós ha pogut sortir abans del previst de presó perquè una antiga treballadora de l'Oficina Federal d'Investigació Criminal d'Alemanya (BKA) ha pagat una multa pendent de 1.500 euros. Saldar aquesta sanció, vinculada a condemnes per falsificació i agressió, permet reduir la seva condemna subsidiaria i avançar la seva sortida de la presó, que hauria sigut el 6 de gener del 2026, al 17 de setembre de 2025.
Tot i que mai ha sigut acusat directament, Brueckner continua sent el principal sospitós del cas de la noia britànica que va desaparèixer fa més de 15 anys, l'any 2007, quan estava de vacances en un apartament de Praia da Luz, a Portugal, amb els seus pares i germans.