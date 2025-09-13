Un dron rus viola l'espai aeri de Romania

Romania ha detectat un dron rus en el seu espai aeri aquest dissabte, en concret, han albirat l'aparell cap a les 18.23 h sobrevolant una zona del districte de Tulcea, a uns 20 quilòmetres de la frontera amb Ucraïna, on l'exèrcit rus estava duent a terme un nou atac.
Així ho ha anunciat el ministre de Defensa, Ionut Mosteanu, després d’un primer comunicat que no indicava l’origen de l’aparell. Les forces militars del país han desplegat dos avions de combat F-16 després de detectar el dron i han alertat els ciutadans de la zona que es posessin a cobert, segons un comunicat emès pel ministeri de Defensa.
Els avions han seguit el dron, que ha desaparegut del radar a 20 km al sud-oest del poble de Chilia Veche, a Tulcea. "El dron no ha sobrevolat zones habitades i no ha representat un perill immediat per a la població", afegeix el comunicat del ministeri de Defensa.
El dron que va violar l'espai aeri de Polònia
Aquest incident arriba uns dies després que l'exèrcit polonès interceptés la matinada d'aquest dimecres diversos dons russos que havien entrat al seu espai aeri durant un atac a Ucraïna. Arran de l'aparició dels drons russos, els aeroports de Varsòvia i Lublin van tancar durant dues hores per tal que les operacions militars d'abatiment es poguessin dur a terme amb seguretat.
Açò va suposar que el primer ministre de Polònia, Donald Tusk, invoqués l'article 4 del Tractat de l'Atlàntic Nord per formalitzar consultes amb la resta d'aliats de l'OTAN, ja que ho va considerar com una vulneració "sense precedents" de la seva integritat territorial.
Aquesta invocació de l'article 4 indica que els estats membre de l'OTAN es cridaran a consulta quan un consideri que la seva integritat territorial, independència política o seguretat està amenaçada. Es tracta de l'avantsala d'alguna decisió o acció conjunta en nom de l'OTAN que, en el cas més extrem, consistiria en el desplegament dels exèrcits per dur a terme un contraatac.