La Flotilla assenyala Israel pels «atacs» amb drons i reclama protecció a Espanya

La Global Sumud Flotilla ha responsabilitzat Israel dels “atacs” amb drons que van afectar dues de les seves embarcacions els dies 9 i 10 de setembre. Els organitzadors han presentat un dossier en què vinculen els fets amb vols d'avions militars israelians que van operar des de Sicília i Malta pocs dies abans.
El dossier recull el trajecte de quatre avions, dos d’ells de transport i dos de vigilància. En un dels casos, un avió hauria sortit de la base de Nevatim (Israel) el 2 de setembre, aterrat a Sigonella (Sicília) i tornat al cap de poques hores. La Flotilla considera que en aquest interval “es va dipositar càrrega operativa” destinada als atacs. Un altre avió hauria fet una operació similar a Malta, mentre que els altres dos estaven destinats a intel·ligència.
Els responsables de la Flotilla parlen d'“atacs premeditats” amb projectils de baixa capacitat, amb l'objectiu d'“amenaçar”, asseguren que l’operació constitueix un “atac terrorista” contra civils. A més, hi veuen un atac a la sobirania de Portugal i Regne Unit, ja que les embarcacions portaven les seves banderes. Per a la Flotilla, aquests fets mostren el grau “d’impunitat” amb què actua Israel gràcies a la “carta blanca” rebuda de la comunitat internacional.
Retrets al govern espanyol
La Flotilla també ha reclamat al govern espanyol que els garanteixi protecció davant dels “atacs i amenaces” rebuts. Critiquen que, fins ara, només han rebut una trucada de l’ambaixador a Tunis en el moment de l’arribada, i cap comunicació oficial posterior.
A més, exigeixen explicacions sobre el coneixement que té Espanya de les operacions d’Israel a les bases de Sigonella i Malta. Retreuen al ministre d’Exteriors que s’hagi limitat a acceptar la versió tunisenca del primer atac i entenen que el “silenci” sobre el segon revela “que assumeixen que van ser actes terroristes premeditats portats a terme per Israel”.
Finalment, insten el govern espanyol i la resta de governs europeus a exigir a Israel que posi fi al “genocidi contra el poble palestí” i als “atacs” contra vaixells que tenen Gaza com a destí final.