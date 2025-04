El Regne Unit dictamina que la definició legal de «dona» va determinada pel sexe biològic

El Tribunal Suprem del Regne Unit ha sentenciat aquest dimecres que quan la llei britànica utilitza el terme "dona" es refereix al sexe biològic i, per tant, deixa fora les persones transsexuals. És el resultat d'un procés que ha dividit el moviment feminista i que senta jurisprudència per a futurs litigis on puguin estar en dubte els drets i les obligacions per raons de gènere. Al seu torn, el govern laborista de Keir Starmer ha celebrat la decisió i ha defensat que ofereix "claredat" i "seguretat".

El cas deriva d'una disputa entre el govern d'Escòcia i l'associació feminista For Women Scotland sobre si les dones trans s'han de poder beneficiar de les lleis que estableixen salvaguardes per raons de gènere. En particular, l'associació va impugnar la guia dels Ministres Escocesos sobre la definició de “dona” a la Llei de Representació de Gènere en els Consells Públics, una reforma del 2018 que obliga que hi hagi paritat als consells d'administració dels organismes públics.

El Suprem ha sentenciat per unanimitat que la llei d'Igualtat del 2010, que inclou aquestes salvaguardes per raó de gènere, "es refereix a la dona biològica i al sexe biològic", encara que no ho digui expressament, segons expressen els extractes de la sentència recollits per la cadena BBC. "Encara que la paraula 'biològic' no apareix a la definició, el significat habitual d'aquests termes correspon a les característiques biològiques que fan d'un individu un home o una dona", diu el text, que ha estat rebut amb alegria a la sala per les feministes impulsores del recurs, però amb preocupació per part d'organitzacions en defensa del col·lectiu trans.

Així, segons el Tribunal Suprem, la definició escocesa vulnerava el marc estatal i contradeia el sentit original de la legislació d’igualtat, que manté el sexe biològic com a criteri central. Els jutges, Lord Hodge, Lady Rose i Lady Simler, han destacat que la interpretació alternativa basada en el sexe certificat generaria incoherències legals i posaria en risc pràctiques en àmbits com l’educació, els serveis segregats o els esports.

El jutge Hodge ha subratllat durant la lectura que la sentència no es pot entendre com un triomf d'un o més grups de la societat sobre un altre, un extrem que el Suprem ha volgut assenyalar de manera específica apuntant que les persones trans continuen estant "protegides" en cas de discriminació. També per raons de gènere.