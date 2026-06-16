16 de juny de 2026

Cerca Search | Newsletters Newsletter |

ara mateix

10:30
ara mateix

ARA MATEIX

Internacional

Els aliats europeus de l'OTAN comencen a preparar-se per la retirada militar dels EUA

  • Donald Trump, en una imatge d'arxiu -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juny de 2026 a les 17:26
Actualitzat el 16 de juny de 2026 a les 17:54

Els aliats europeus de l'OTAN comencen a preparar-se per la retirada de tropes i capacitats militars dels Estats Units a Europa. Els ministres de Defensa de l'Aliança Atlàntica es reuniran aquest pròxim dijous, a Brussel·les, en una cita marcada pels plans de l'administració de Donald Trump de disminuir els recursos militars que destina a ajudar els aliats europeus. En la trobada que l'Aliança Atlàntica va celebrar el mes passat a Suècia, els Estats Units ja van traslladar a la resta de membres de l'organització la intenció de continuar avançant en aquest replegament, motiu pel qual, segons fonts diplomàtiques de l'OTAN, els aliats europeus s'estan organitzant per poder cobrir el buit que deixarà la potència nord-americana.

Escull Nació com la teva font preferida de Google

Et pot interessar