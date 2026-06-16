Els aliats europeus de l'OTAN comencen a preparar-se per la retirada militar dels EUA

Els aliats europeus de l'OTAN comencen a preparar-se per la retirada de tropes i capacitats militars dels Estats Units a Europa. Els ministres de Defensa de l'Aliança Atlàntica es reuniran aquest pròxim dijous, a Brussel·les, en una cita marcada pels plans de l'administració de Donald Trump de disminuir els recursos militars que destina a ajudar els aliats europeus. En la trobada que l'Aliança Atlàntica va celebrar el mes passat a Suècia, els Estats Units ja van traslladar a la resta de membres de l'organització la intenció de continuar avançant en aquest replegament, motiu pel qual, segons fonts diplomàtiques de l'OTAN, els aliats europeus s'estan organitzant per poder cobrir el buit que deixarà la potència nord-americana.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEsports\r\nEl Mundial de Trump en un món en guerra Gerard Mira\r\n\r\n