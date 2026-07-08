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Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia per l'atac a tres vaixells comercials a l'estret d'Ormuz

Internacional

  • Diverses embarcacions de la marina dels Estats Units naveguen pel golf d'Oman i vigilen l'estret d'Ormuz en una imatge d'arxiu del novembre del 2023

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Publicat el 08 de juliol de 2026 a les 07:21

Els Estats Units han llançat una onada d'atacs aquesta nit que han colpejat més de 80 objectius iranians i més de 60 embarcacions, després que el règim dels aiatol·làs ataqués tres vaixells comercials a l'estret d'Ormuz. La nova ofensiva es produeix enmig de la cimera de l'OTAN a Ankara, Turquia, on també assisteix Donald Trump; i amenaça de fer trontollar el memoràndum de pau, que establia un alto el foc i la lliure navegació pel canal marítim. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha assegurat que ha destruït 85 instal·lacions militars nord-americanes a Bahrain i Kuwait. L'Aràbia Saudita i Qatar van responsabilitzar l'Iran de l'atac a tres vaixells petroliers.

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