Els Estats Units bombardegen l'Iran com a represàlia per l'atac a tres vaixells comercials a l'estret d'Ormuz

Els Estats Units han llançat una onada d'atacs aquesta nit que han colpejat més de 80 objectius iranians i més de 60 embarcacions, després que el règim dels aiatol·làs ataqués tres vaixells comercials a l'estret d'Ormuz. La nova ofensiva es produeix enmig de la cimera de l'OTAN a Ankara, Turquia, on també assisteix Donald Trump; i amenaça de fer trontollar el memoràndum de pau, que establia un alto el foc i la lliure navegació pel canal marítim. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha assegurat que ha destruït 85 instal·lacions militars nord-americanes a Bahrain i Kuwait. L'Aràbia Saudita i Qatar van responsabilitzar l'Iran de l'atac a tres vaixells petroliers.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nInternacional\r\nTrump incendia la cimera de l'OTAN: hi torna amb Groenlàndia i amenaça amb retirar les tropes d'Europa\r\n\r\n