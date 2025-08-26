Detecten el primer cas en humans del cuc barrinador a països molt visitats

Les autoritats sanitàries dels EUA han detectat el primer cas del cuc barrinador del Nou Món (Cochliomyia hominivorax) en una persona a Maryland, segons informa aquest dilluns el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC). Aquesta persona havia tornat recentment d'un viatge a El Salvador, un dels països on s'han detectat brots d'aquesta espècie.
El cas del pacient, qui ja ha rebut atenció mèdica, va ser registrat el 4 d'agost per la CDC i el Departament de Salut de Maryland mitjançant telediagnòstic, encara que no va ser públic fins ara.
Aquests tipus de cucs anomenats barrinadors són larves de mosca que s'introdueixen en ferides, normalment, d'animals i s'alimenten del seu teixit. Si no es tracten, les infeccions poden ser mortals, tant en animals com en humans. Fins ara, el tractament mèdic consisteix a retirar manualment les larves i desinfectar les ferides.
L'avanç del paràsit per Centreamèrica
Aquest tipus de cuc només afectava, fins ara, el bestiar. De fet, provoca preocupació al sector ramader estatunidenc, ja que ja van haver de prendre mesures contra un brot de cuc barrinador el 1966, quan van alliberar mosques estèrils per fer-li front.
Segons un informe que va publicar el Departament d'Agricultura (USDA) en 2024, si un brot afectés el bestiar a Texas -7,2 milions de caps de bestiar- el major estat productor de bestiar boví del país, podria generar pèrdues de més de 730 milions de dòlars. Tot i això, el risc per als humans i la salut pública d'aquest cuc "és molt baix", assenyala la CDC.
Això no obstant, preocupa el seu avanç. Com informava el Departamanet d'Agricultura el 20 d'agost, aquest cuc ja està en països com Costa Rica, Nicaragua, Hondures, Guatemala, Belize, El Salvador i Mèxic, països freqüentats per turistes durant totes les èpoques de l'any. Com a mesura preventiva, els EUA manté restringida des de novembre de 2024 la importació de bestiar mexicà destinat a engreixar i sacrifici.