Israel demana evacuar tot el sud de Gaza davant un atac «sense precedents» imminent

Les Forces de Defensa d'Israel ha emès una nova ordre d'evacuació que afecta la pràctica totalitat del sud de la Franja de Gaza davant d'un imminent "atac sense precedents" contra objectius "terroristes" de les milícies palestines. Així ho ha anunciat la nit d'aquest dilluns el portaveu de l'exèrcit, el tinent coronel Avichai Adrae, en un missatge publicat en àrab a les xarxes socials.

L'ordre d'evacuació, que no inclou els hospitals Al-Amal i Nasser, afecta concretament les poblacions de Khan Yunis, Bani Suheila, Abasan i Al-Qarara, zones des de les quals Israel denuncia que Moviment de Resistència Islàmica (Hamàs) "continua llançant coets" cap al seu territori. En concret, els residents hauran de traslladar-se cap a l'àrea d'Al-Mauasi, a la costa sud de l'enclavament palestí, catalogada com a "segura" per Israel. "La governació de Jan Yunis es considera una zona de combat perillosa i ha rebut advertiments diverses vegades", ha afegit Adrae.

Tot plegat, després que l'exèrcit d'Israel denunciés dilluns a primera hora el llançament de tres projectils des de Gaza i afirmés que dos han caigut a l'enclavament palestí, mentre que el tercer ha estat interceptat abans que arribés a creuar territori israelià. Les autoritats de Gaza, controlades per Hamàs, han denunciat que ja n'hi ha més de 53.970 morts i prop de 122.960 ferits des que va esclatar l'ofensiva israeliana després d'atacs perpetrats el 7 d'octubre del 2023 per les milícies palestines.