La catàstrofe al Nepal ja supera els 1.000 morts amb prop de 4.000 desapareguts

La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 1.003 persones, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA) del país. A més, hi ha 3.916 desapareguts, 583 dels quals són turistes estrangers. Entre els desapareguts també hi ha més de 600 treballadors d'una central hidroelèctrica.\r\n\r\nEls serveis d'emergència han rescatat fins ara més d'11.800 persones i el Ministeri d'Exteriors espanyol manté que encara hi ha dos espanyols entre els desapareguts. En aquest sentit, recalca que l'ambaixada d'Espanya a Nova Deli i el consolat al Nepal, juntament amb el consolat al Pequín, "segueixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals".\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nTotes les víctimes que s'han cobrat les proves PISA a la conselleria d'Educació Gerard Mira\r\n\r\n