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La catàstrofe al Nepal ja supera els 1.000 morts amb prop de 4.000 desapareguts

Internacional

  • Equips de rescat després de la riuada a Nepal -

ARA A PORTADA

Publicat el 01 de setembre de 2026 a les 13:13

La xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és d'almenys 1.003 persones, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc de Desastres (NDRRMA) del país. A més, hi ha 3.916 desapareguts, 583 dels quals són turistes estrangers. Entre els desapareguts també hi ha més de 600 treballadors d'una central hidroelèctrica.

Els serveis d'emergència han rescatat fins ara més d'11.800 persones i el Ministeri d'Exteriors espanyol manté que encara hi ha dos espanyols entre els desapareguts. En aquest sentit, recalca que l'ambaixada d'Espanya a Nova Deli i el consolat al Nepal, juntament amb el consolat al Pequín, "segueixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals".

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