La justícia francesa deixa sortir Sarkozy de la presó en llibertat condicional

Llibertat condicional per Nicolas Sarkozy. L'expresident de França sortirà avui de presó després que la Fiscalia General de França hagi demanat la seva llibertat, sota control judicial. Feia vint dies que Sarkozy estava ingressat al centre penitenciari de La Santé de París, condemnat a cinc anys per un delicte de conspiració per recaptar fons per la campanya electoral el 2007. La justícia gal·la va determinar que va rebre milions d'euros en efectiu de mans del règim de Líbia de Muamar Gaddafi.
La decisió de posar-lo en llibertat és provisional, i està subjecte al recurs d'apel·lació de la defensa de Sarkozy, un procés que se celebrarà el març de l'any vinent. Fins llavors, Sarkozy podrà romandre en llibertat condicional. Tot i això, té prohibit contactar amb testimonis i altres parts del cas per evitar qualsevol mena d'ingerència en el procés. A banda, tampoc pot sortir del país.
La decisió de la justícia francesa arriba després que els advocats de Sarkozy apel·lessin la seva sentència, un procés que s'espera que tingui lloc el març de 2026. La petició de la defensa de l'expresident és que no romangui a la presó fins que la seva condemna sigui sospesada o ratificada. L'expresident va comparèixer fa escassos dies per videoconferència, per reiterar que "mai admetrà" haver reclamat finançament a l'exlíder libi, abans d'afirmar que la seva estada a la presó era "una terrible experiència".
Sarkozy va entrar a la presó el 21 d'octubre denunciant ser víctima d'un "escàndol judicial" que ha "humiliat" a França. L'antic dirigent conservador, que es va convertir en el primer expresident de França a entrar en la presó, sempre ha negat qualsevol irregularitat i ha denunciat una suposada persecució política contra ell a través dels tribunals.
A presó, l'antic cap de l'Elisi va afirmar recentment que no ha demanat cap mena de tracte especial, si bé les autoritats penitenciàries han acordat que romangui aïllat per raons de seguretat, com es fa normalment amb els polítics, policies o personalitats mediàtiques que es consideren de risc.