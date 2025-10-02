La manifestació a Barcelona en suport de la Flotilla intenta convertir-se en una acampada

La manifestació en suport a la Flotilla i cap al poble palestí pretén convertir-se en una acampada. Almenys aquesta és la voluntat anunciada per l'organització de la protesta. "Ens quedem a dormir, ens quedem a sopar", ha anunciat la dona que comanda les instruccions des de dalt d'una furgoneta, amb un micròfon i un altaveu.
La proposta inclou fer torns per mantenir ocupat l'espai a l'esplanada que porta cap a les oficines del Port, el World Trade Center Barcelona i cap a l'accés a algunes terminals. S'ha instal·lat un punt de benvinguda on es convida tothom que vulgui acampar. També hi ha voluntat d'organitzar-se fent tasques de neteja, punt lila, preparant activitats i fent permanències.
A partir de les 20:00 han començat a aparèixer les primeres tendes de campanya a l'espai portuari, al costat d'una gran carpa on s'ha disposat un "punt de benvinguda". El cert, però, és que gran part dels manifestants han anat marxant, molts sense haver-se assabentat que hi ha una acampada en marxa, entre tant de rebombori.
De moment, hi ha convocada una assemblea popular i la intenció és mantenir l'espai acampat fins a almenys el dissabte, asseguren els organitzadors. El fons de la proposta és bloquejar el Port, si bé això encara no s'ha concretat.