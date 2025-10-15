La UAB es desperta amb piquets que bloquegen els accessos per carretera, tren i a facultats per la vaga per Palestina

Més d'un centenar de persones s'han mobilitzat des de primera hora d'aquest dimecres per bloquejar l'accés al campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb motiu de la jornada de vaga per Palestina. Membres dels col·lectius SEPC, OJS, UAB per Palestina i el Partit Revolucionari de les Treballadores han muntat barricades amb contenidors i mobiliari als principals accessos per carretera i tren, però també a les facultats amb la voluntat d'aturar l'activitat a la universitat durant tot el dia. Els col·lectius asseguren que plantegen accions de protesta amb piquets tant al matí com a la tarda, amb la complicitat, esperen, d'alumnat i treballadors del centre.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nVaga general per Palestina: guia de mobilitzacions i serveis mínims Guillem Delso\r\n\r\n