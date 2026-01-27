La Unió Europea i l'Índia firmen un acord de lliure comerç després de 20 anys de negociacions

La Unió Europea ha tancat un acord de lliure comerç amb l’Índia després de gairebé 20 anys de negociacions i ara s’iniciarà el procediment d’aprovació interna abans de la firma final del pacte, que suposarà una reducció d’aranzels mútua. La conclusió de les negociacions amb Nova Delhi arriba poc després de la firma de l’acord amb Mercosur i també s’emmarca en l’estratègia europea de diversificació comercial pel proteccionisme dels Estats Units de Donald Trump.
Els gravàmens indis al vi europeu passaran del 150% al 20% o 30%, mentre que l’oli d’oliva quedarà exempt d’aranzels. Brussel·les espera que sectors europeus com el de la maquinària, els químics, els plàstics o les farmacèutiques també es beneficiïn de l’eliminació d’aranzels. La UE confia duplicar les exportacions a l’Índia el 2032 gràcies a l’eliminació o reducció dels aranzels al 96,6% de les mercaderies que exporta al país.
Actualment, les exportacions de béns i serveis a l’Índia estan valorades en més de 180.000 milions d’euros. La Comissió Europea assegura que donarà un “avantatge competitiu significatiu” als sectors industrials i agroalimentaris de la UE, garantint a les empreses un accés privilegiat al país més poblat del món, amb 1.450 milions d'habitants, i a la gran economia que més ràpid creix al món, amb un PIB anual de 3,4 bilions d'euros.
Catalunya exporta a l'Índia per un valor de 600 milions anuals
Per a Catalunya, el comerç amb l’Índia suposa ara mateix uns 600 milions d’euros anuals d’exportacions, segons ACCIÓ. Principalment, hi exporta maquinària, productes químics orgànics i plàstics, mentre que entre els principals productes importats de l’Índia destaquen els químics, els combustibles i les peces de vestir. Des d’ACCIÓ veuen oportunitats de negoci a l’Índia en l’àmbit de les noves tecnologies, productes químics avançats i la gestió dels residus.
La UE i l'Índia, gairebé 20 anys de negociacions
La UE i l’Índia van iniciar converses sobre un acord de lliure comerç el 2007, però es van estancar el 2013. Durant el primer mandat de Von der Leyen les negociacions es van reactivar i ara s’han accelerat amb l’estratègia de diversificació pels aranzels de Trump i la creixent preocupació per la dependència dels EUA i la Xina.
La UE és el soci comercial més gran de l'Índia, amb un comerç de mercaderies per valor de 124.000 milions d'euros el 2023, o el 12,2% del comerç total de l'Índia. L'Índia és el novè soci comercial més gran de la UE, amb un 2,5% del comerç total de mercaderies de la UE actualment. El comerç de serveis entre la UE i l'Índia va arribar als 59.700 milions d'euros el 2023, en comparació amb els 30.400 milions d'euros del 2020. Amb tot, el comerç entre el bloc europeu i l’Índia ha augmentat un 90% en l’última dècada, però el comerç de mercaderies representa poc en comparació amb la Xina (15%), segons l’executiu comunitari.