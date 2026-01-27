Estat i Generalitat signen l’entrada de Catalunya a la Unesco i l’Organització Mundial del Turisme

Catalunya tindrà una cadira a la Unesco i a l'Organització Mundial del Turisme (OMT). El ministre d'Assumptes Exteriors, José Manuel Albares, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ho han pactat aquest dilluns en una reunió a Madrid, en el marc de l'acord d'investidura de Pedro Sánchez amb Junts, tal com ha avançat La Vanguardia.
D'aquesta manera, el govern espanyol desbloqueja dos dels compromisos adquirits amb Junts per obtenir els vots dels de Carles Puigdemont per a la investidura de Sánchez. D'altra banda, el moviment forma part d'una estratègia per refer ponts amb els juntaires després de trencar relacions arran dels incompliments denunciats pels independentistes.
El conseller Duch ha celebrat la signatura dels dos convenis -"en versió castellana i també en català"- que "obren el camí" perquè, d'aquí a uns mesos, Catalunya sigui membre associat tant de la Unesco com de l'OMT. També ha considerat que aquest és un pas "molt important" per a la presència internacional de Catalunya i ha subratllat que a partir d'ara el país tindrà "molta més influència" en uns organismes "que tenen un efecte directe en moltes de les competències del Govern".
El PSOE també va pactar la incorporació de Catalunya a la Unesco amb ERC. En aquest cas, en l'acord d'investidura de Salvador Illa. De fet, Sánchez ja va anunciar en la presentació del balanç de l'any 2025 que estava treballant per aconseguir la filiació de Catalunya i el País Basc.