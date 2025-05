L'aliment que els cardenals no poden degustar durant el conclave

El conclave per escollir un nou Papa va donar el tret de sortida aquest dimecres a la tarda. Amb aquest inici, es van activar tots els protocols al Vaticà perquè el procés d'elecció del futur Pontífex compleixi amb el principi de reclusió absoluta. Una privació de llibertat que, fins i tot, incideix en l'alimentació dels cardenals amb dret a vot.

Els religiosos, allotjats a la Casa Santa Marta del Vaticà, no poden menjar cap plat susceptible de poder incorporar missatges de l'exterior per assegurar el tancament del conclave. Però hi ha un altre producte prohibit per un motiu ben diferent i que té a veure amb la practicitat.

Aquest aliment és l'espàrrec. La verdura no formarà part dels banquets dels cardenals mentre duri el conclave perquè, segons recull diferents mitjans com Vanitatis, el producte es propens a causar flatulències i forta olor en l'orina.

Com que els 133 cardenals comparteixen els banys, es prefereix evitar l'ús de l'ingredient. "És una qüestió de respecte mutu en un ambient tancat i espiritual", ha afirmat el teòleg Nicola Bux al diari L'Osservatore Romano.