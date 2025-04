L’Església, davant Trump, acomiada un Francesc que «construïa ponts i no murs»

L’Església i el món han acomiadat aquest dissabte el papa Francesc en un funeral amb assistència massiva que ha tingut un fort contingut polític. L’homilia del cardenal Gianni Battista Re, degà del Col·legi de Cardenals que en uns dies elegiran el nou Papa en conclave, no ha estat un discurs de tràmit sinó un missatge amb molta intenció, adreçat als grans del planeta, però també a l’interior de l’Església, que celebrarà el conclave en uns dies. Davant una nodrida representació de líders internacionals, amb els presidents nord-americà, Donald Trump, i ucraïnès, Volodímir Zelenski, Re ha redordat que el Papa va exhortar sempre contra la guerra, "que sempre deixa pitjor" i ha proclamat: “Construir ponts i no murs va ser sempre el seu missatge”.

Re, un dignatari que resumeix en ell la història del Vaticà en les darreres dècades, ha assenyalat que l’elecció per Jorge Mario Bergoglio del nom Francesc va simbolitzar tot un programa, subratllant el seu “lideratge pastoral” que va buscar sempre el “contacte directe amb les persones i poblacions, desitjós de ser proper a tots, amb una atenció a les persones amb dificultats i als més marginats”. Francesc ha estat “un papa enmig de la gent, amb el cor obert a tots, atent a allò nou que sorgia a la societat”, en la idea d'una Església "capaç d'acotar-se davant de tota persona per tenir cura de les seves ferides siguin quines siguin les seves creences".

Re ha posat el pontificat de Francesc com a exemple d’”Evangeli de la misericòrdia”. “La misericòrdia és el cor de l’Evangeli i el Papa ha defensat la cultura de la trobada i la solidaritat enfront la cultura del descartament”. Re ha subratllat com la “fraternitat” ha travessat tot el pontificat de Francesc. Gianni Battista Re ha destacat els “temps de canvi” als quals s’ha adreçat Francesc i la seva capacitat per adreçar-se també els qui estan allunyats de l’Església: “El Papa va compartir les angoixes i patiments de la globalització”, arribant al cor de les persones amb el seu “carisme de l’acollida i l’escolta”.

El degà dels cardenals ha defensat una Església com a “llar sempre oberta per a tots i totes, un hospital de campanya després d’una batalla on hi ha hagut molts ferits, una Església desitjosa de preocupar-se dels problemes de la gent que pateix els problemes, guarint les ferides i acostant-se a refugiats i migrants”. Re ha elogiat el viatge del Papa a Lampedusa en l’inici del seu pontificat, un lloc on havien mort milers de persones ofegades a la Mediterrània.

Re ha subratllat la darrera imatge del Papa, el diumenge de Pasqua, saludant a la gran multitud reunida a Sant Pere. Ha demanat a Déu que concedeixi a Francesc la “felicitat eterna” i ha recordat les paraules de Jesús a Pere: “M’estimes més que els altres?”, confiant-li que “pastorés les seves ovelles”. Aquesta va ser la tasca de Pere i ha estat la dels seus seguidors, ha proclamat Re. Francesc “va triar el camí del lliurament, seguint les empremtes del Bon Pastor, que va estimar les ovelles fins a donar la vida per elles”. El cardenal ha acomiadat el Papa refermant la necessitat de “cercar la veritat amb el cor sencer i mantenint alçada la torxa de l’esperança”.