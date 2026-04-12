L’extrema dreta se la juga a les eleccions d’Hongria: 10 coses que cal saber

Aquest diumenge, Hongria serà determinant per al destí de l’extrema dreta populista a Europa. Per primer cop des del 2010, el primer ministre Viktor Orbán pot ser derrotat en unes eleccions. El líder europeu que s’ha convertit en símbol de l’onada ultra que s’ha estès per tot el món afronta el moment més difícil del seu llarg mandat. El que diguin les urnes serà decisiu en l’actual moment del projecte europeu després que Budapest s’hagi convertit en la capital díscola de la UE. Aquestes són les preguntes que respondran les urnes hongareses.
Què s’elegeix aquest diumenge?
Nou milions i mig d’hongaresos elegiran els 199 diputats que formen el majestuós Parlament de Budapest, a la vora del Danubi. En les darreres eleccions, el 2022, el partit de Viktor Orbán, el Fidesz (Federació de Joves Demòcrates) va obtenir el 54% dels vots, però va aconseguir 135 escons gràcies a un sistema electoral uninominal i una redistribució dels districtes feta per beneficiar el partit del govern.
Quin pes té Orbán dins de l’univers ultra?
Viktor Orbán és primer ministre des del 2010 (abans ho va ser en el període 1998-2002). No és el cap de l’estat, que és el president Tamás Sulyok, però el poder real és en mans del primer ministre. Tot i que Hongria representa tan sols l’1,1% del PIB europeu, Orbán ha construït una potent xarxa ideològica, on destaca el Danube Institute, amb un seguit de think tanks ben connectats amb els laboratoris de pensament més ultres dels Estats Units. I ha desplegat una intensa agenda internacional que va de Washington a l’Argentina de Milei.
Per què són tan rellevants aquestes eleccions?
Perquè Orbán és el degà dels governants de dreta populista a Europa i ha esdevingut un dels esglaons entre l’Administració Trump i el Kremlin de Vladímir Putin. A tots tres els uneix l’odi al projecte de construcció europea. Però, sobretot, Orbán és el model a seguir per convertir una democràcia liberal en un règim il·liberal, construït sobre el sotmetiment del poder judicial i el control dels mitjans. Una derrota d’Orbán trauria d’escena un enemic intern de la UE.
Què diuen les enquestes?
La pràctica totalitat dels sondejos fa mesos que mostren una clara majoria de l’oposició, agrupada a l'entorn la formació Tisza (Respecte i Llibertat). Els darrers mostren un clar avantatge de Tisza, que obtindria entorn un 48% enfront del 40% d’Orbán. Amb tot, el pes del partit governant a l’Hongria rural podria fer difícil la formació d’un govern alternatiu.
Qui lidera l’oposició hongaresa?
Péter Magyar ha estat la revelació d’aquestes eleccions. Aquest advocat fotogènic de 45 anys no és algú als antípodes d’Orbán. Va pertànyer al seu partit fins fa poc i és conservador, però europeista. Forma part del Partit Popular Europeu (PPE), majoritari a Brussel·les i que també forma part el PP espanyol o la CDU alemanya. Es dona el cas que és el marit de Judit Varga, exministra de Justícia que va dimitir després que s’indultés un acusat d’abusos sexuals. Un cas que va generar escàndol i va provocar la ruptura amb Orbán.
Com s’ha posicionat la UE?
A Brussel·les no és cap secret que els principals actors desitgen desfer-se del primer ministre hongarès. Malgrat això, les capitals europees han fet cas de les indicacions de Magyar, que va demanar la UE de no intervenir en la campanya per no facilitar que Orbán acusés l’oposició de ser un agent de Brussel·les. Just el contrari del que ha fet Trump enviant el seu vicepresident a fer campanya per l'actual primer ministre.
Com afectarà el resultat a la guerra d’Ucraïna?
Els resultats hongaresos afectaran el front ucraïnès. Orbán ha vetat el crèdit europeu de 90.000 milions d’euros per ajudar Kíiv, el que ha provocat una profunda indignació a la UE. L’excusa ha estat que Zelenski ha estat massa lent a l’hora de comprometre’s a posar de nou en marxa l’oleoducte Druzhba, que transporta petroli rus a Hongria a través d’Ucraïna i que va ser bombardejat per Rússia.
Quin paper han jugat Rússia i els Estats Units en la campanya?
El Kremlin monitora la campanya electoral i ningú dubta que mourà tots els fils que pugui per ajudar el seu aliat hongarès. L’actitud de Washington ha estat desvergonyida, al més pur estil trumpià. Trump no només ha expressat de mil maneres el seu suport a Orbán sinó que aquesta setmana ha enviat el vicepresident J.D. Vance a Budapest. Des del Danubi, Vance ha atacat la UE pel seu intervencionisme en la campanya.
Què diu el cas hongarès a la dreta tradicional?
L’hongarès és un exemple de com una formació conservadora tradicional esdevé un moviment ultrapopulista. Antic membre del PPE, l’evolució autoritària del Fidesz el va acabar allunyant de la dreta europeista. Orbán, que era vicepresident del PPE, va abandonar-lo i ara els seus eurodiputats estan integrats al grup Patriotes per Europa, que lidera el Front Nacional francès de Le Pen i on també hi ha Vox. Ara el soci hongarès del PPE és el Tisza de Magyar.
Quin impacte poden tenir els resultats a Espanya i en Vox?
Un fracàs d’Orbán impactaria de ple en tots els partits de l’ecosistema ultra europeu. En el cas de l’estat espanyol, el vincle entre Budapest i Vox és estret. De fet, com explicava Miguel González a El País, el lligam té implicacions econòmiques clares. El partit de Santiago Abascal va reconèixer el 2024 haver rebut 9,2 milions d’euros d’un banc hongarès, el Magyar Bankholding (MBH), entitat ben conectada amb el govern hongarès. Però, a més, a diferència d’altres dirigents de la dreta populista, com Marine Le Pen i especialment Giorgia Meloni, Orbán i Abascal han compartit una plena identificació amb Trump fins ara mateix, quan ha quedat en evidència la manca de rumb i la crueltat de l’Administració Trump en la guerra al Golf Pèrsic.