El primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, ha decidit aquest dijous mantenir el veto al macropréstec de 90.000 milions per a Ucraïna malgrat la pressió de la resta de líders de la Unió Europea per desbloquejar l'ajuda. La invasió russa ha estat el tema cabdal de la cimera del Consell Europeu que han mantingut els líders dels 27 aquest dijous, però no s'han obtingut conclusions diferents de les anteriors converses a causa de l'enrocament d'Hongria i Eslovàquia.
El líder hongarès s'ha mostrat ferm abans de començar la cimera i ha deixat clar que el seu posicionament és "molt simple": "Donarem suport a Ucraïna quan obtinguem el petroli [rus]", ha sentenciat, acusant novament Kíiv de bloquejar el subministrament a través de l'oleoducte Druzhba. Per poder comptar amb el vot a favor d'Hongria, Eslovàquia i la República Txeca, els líders europeus van acordar que aquests tres països -els més afins a la Rússia de Putin dins la UE- no participarien en el crèdit. Així i tot, Orbán es continua oposant a la mesura, cosa que no permet desbloquejar el macropréstec.
El primer ministre hongarès ha criticat que Brussel·les "està de la banda d'Ucraïna". En aquest sentit, el primer ministre considera que és el poble hongarès qui ha de "trencar aquest bloqueig petrolier" pel seu compte, i ha sentenciat que Hongria només donarà suport "a qualsevol pla" per ajudar Ucraïna una vegada arribi el petroli. De moment, doncs, sense el gest exigit per Orbán de la UE, el macropréstec continuarà encallat.
Crítiques dels líders europeus
A la seva arribada a la cimera del Consell Europeu, la majoria dels líders de la UE han instat Orbán a "complir" amb l'acord assolir el desembre passat i li han exigit que aixequi el veto al préstec. "El principi que regeix el funcionament de la UE és la lleialtat i dono per descomptat que tots els estats membres el respecten", ha dit el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz. Una idea molt similar a la del ministre de Finlàndia, Petteri Orpo, que ha acusat el primer ministre d'Hongria "de fer servir Ucraïna com una arma de guerra en la seva campanya electoral".
Per la seva banda, segons apunten fonts diplomàtiques a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), durant la discussió sobre Ucraïna -que s'ha allargat una hora i mitja- el president del Consell Europeu, António Costa, ha traslladat a Orbán "que aquesta mena de comportament no és acceptable i vulnera els principis de bona fe i cooperació lleial consagrats en els Tractats de la UE". Amb tot, la discussió d'aquest dijous ha acabat sense que les posicions s'hagin mogut, deixant així la qüestió del macropréstec a l'aire.