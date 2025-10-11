Macron torna a nomenar Lecornu com a primer ministre després de la seva dimissió

El president de França, Emmanuel Macron, ha tornat a nomenar aquest divendres Sébastien Lecornu com a primer ministre perquè s'encarregui de la formació del govern després d'haver dimitit a principis de setmana. La dimissió de Lecornu va agreujar la profunda crisi política que es viu al país veí. I ara, l'objectiu que té el nou primer ministre és formar govern en un termini de 48 hores, ja que el dilluns haurà de presentar el projecte pressupostari a l'Assemblea Nacional.
El repte és majúscul. Ha de presentar el Pressupost del 2026, un tràmit que va provocar la dimissió de François Bayrou quan només feia nou mesos que estava al poder. Davant el nomenament de Lecornu, el renomenat primer ministre ha escrit unes paraules a les xarxes socials.
"Accepto, pel deure, la missió que m'ha confiat el president de la República per fer tot el possible per proporcionar a França un pressupost per a finals d'any i respondre als problemes de la vida quotidiana dels nostres compatriotes", ha escrit Lecornu a X.
Així mateix, el nou primer ministre assumeix la responsabilitat de "posar fi a aquesta crisi política" i a la "inestabilitat que perjudica la imatge de França i els seus interessos". El primer pas per dur-ho a terme es veurà el dilluns quan presenti el projecte de Pressupost, un projecte que ja va iniciar el mateix Lecornu abans de dimitir i que comptava amb una reducció del dèficit d'entre el 4,7% i el 5%.
Centrats en l'ara
Pel que fa a la formació de govern, Lecornu assegura que tots els integrants de l'executiu seran persones que no tenen cap mena d'interès a presentar-se a les presidencials del 2027. Haurà d'enfrontar aquesta tasca després que fa escassos quatre dies digues en una entrevista a la TF1: "La meva missió ha acabat".
Fa quatre dies ho veia impossible
Concretament, el passat dilluns, Lecornu va dimitir a primera hora després d'admetre que "no es donen les condicions per governar". Tot i això, Macron sempre ha defensat que esgotarà la legislatura fins al 2027 i ha descartat en diverses ocasions la dissolució de l'Assemblea Nacional. Tot i això, Macron travessa un dels moments més delicats, ja que ha sofert quatre baixes dins del seu govern en qüestió d'un any: Gabriel Attal el setembre de 2024, la marxa de Michel Barnier al desembre i, ara, fa menys d'un mes, la sortida de François Bayrou.