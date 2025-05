Més pressió de la UE sobre Israel davant l'escalada a la franja de Gaza

La Unió Europea (UE) tornarà a abordar la possible revisió de l'acord d'associació amb Israel a petició dels Països Baixos ara que creix la pressió internacional pel bloqueig a l’ajuda humanitària a Gaza. Segons ha explicat aquest dimarts l'alta representant de la UE, Kaja Kallas, a la seva arribada al Consell d'Afers Exteriors, el ministre d'exteriors holandès ha proposat una revisió de l'article 2 d’aquest acord comercial, que obre la porta a suspendre vincles amb el país per vulneracions de drets humans. Espanya i Irlanda ja ho van demanar fa més d'un any sense èxit. Kallas ha denunciat que l'aixecament parcial del bloqueig és com "una gota en un oceà" i ha avisat el govern de Benjamin Netanyahu que "no és suficient".

"Hi ha milers de camions esperant a les fronteres per entrar", ha dit, recordant que la UE ha finançat aquesta ajuda humanitària, que ha d'arribar a la gent perquè la situació és "extremadament greu". Preguntada per la seva opinió la revisió de l'acord d'Associació, Kallas s'ha negat a posicionar-se afirmant que primer vol conèixer la posició de tots els estats membres en la reunió d'aquest dimarts. "Hem de fer tot el possible perquè l'ajuda humanitària arribi a la gent de Gaza", ha afirmat.

Espanya i Irlanda van ser els primers estats membres a posar sobre la taula la revisió de l'acord. Amb la proposta feta pels Països Baixos, també s'han sumat a la iniciativa França, Suècia i Finlàndia, que han confirmat que donen suport a la revisió de l'article 2 de l'acord d'associació. "És veritat que hi ha hagut una evolució. La situació és dramàtica i hi ha una massa crítica d'estats membres que creuen que s'ha d'avaluar l'acord d'associació", asseguren fonts dimplomàtiques europees.

El debat sobre la revisió de l'acord amb Israel ha tornat a la taula dels 27 després que el ministre d'Exteriors dels Països Baixos, Caspar Veldkamp, hagi enviat una carta a Kallas en què denuncia que el bloqueig "continuat" d'ajuda humanitària perpetrat pel govern de Benjamin Netanyahu viola el dret internacional humanitari i, a conseqüència, exigeix la revisió de l'article 2 del pacte d'associació, que estableix com a condició el respecte als drets humans internacionals.

En la missiva, el ministre holandès avisa de la "gravetat" de la situació a la Franja de Gaza i adverteix "del risc d'un deteriorament major de les condicions humanitàries". Així mateix, recorda que el bloqueig humanitari és "contrari" a les mesures provisionals dictades pel Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) i reitera que el rebuig d'Israel a deixar que entri assistència humanitària a Gaza "constitueix una violació de les obligacions" de l'acord.

El Regne Unit suspèn negociacions per un acord de lliure comerç

De fet, durant aquesta jornada el Regne Unit ha suspès les negociacions amb Israel per un acord de lliure comerç davant la situació "insuportable i abominable" a la Franja de Gaza després de setmanes de bloqueig humanitari imposat pel govern de Netanyahu. Així ho ha anunciat el ministre d'Exteriors britànic, David Lammy, en una compareixença a la Cambra dels Comuns, en què també ha informat que es revisarà la cooperació bilateral prevista fins al 2030 i ha avançat que l'ambaixadora israeliana al Regne Unit, Tzipi Hotovely, ha estat cridada a consultes.

Lammy ha defensat que la decisió és conseqüència de "les accions del govern de Netanyahu" a Gaza. "Tot i els nostres esforços, han continuat les accions atroces", ha denunciat. Segons el ministre, aquesta guerra està entrant en una "nova i fosca etapa". "El govern de Netanyahu planeja expulsar els gazians de les seves llars a un racó al sud de la Franja i permetre'ls una fracció de l'ajuda que necessiten", ha denunciat.