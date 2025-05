Putin proposa «negociacions directes» de pau amb Ucraïna el 15 de maig a Istanbul

Llum al final del túnel. El president rus, Vladímir Putin, ha proposat celebrar "negociacions directes" de pau amb Ucraïna el pròxim 15 de maig a Istanbul. El líder rus ha anunciat que trucarà aquest diumenge el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, per comunicar-li la iniciativa i ha apostat per un diàleg "sense condicions" que abordi les "arrels del conflicte".

"La nostra proposta està sobre la taula. La decisió depèn ara de les autoritats ucraïneses i dels seus patrocinadors", ha etzibat Putin durant una compareixença de matinada al Kremlin retransmesa per televisió. El mandatari rus ha recordat que la capital turca ja va acollir unes negociacions per aturar la guerra el març del 2022 que finalment van fracassar.

"Estem decidits a entaular negociacions serioses amb Ucraïna. Cal eliminar les causes originals del conflicte i aconseguir una pau duradora i sòlida a llarg termini", ha precisat el president rus. "No descartem que durant aquestes negociacions aconseguim arribar a un acord sobre alguna classe de nova treva o alto el foc. Una treva real que sigui respectada no només per Rússia, sinó també per part d'Ucraïna", ha conclòs Putin.

Els líders europeus amb Zelenski

Unes hores abans, els líders de França, Emmanuel Macron; el Regne Unit, Keir Starmer; Alemanya, Friedrich Merz; i Polònia, Donald Tusk, es van desplaçar a Kíiv per reunir-se amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en un homenatge als caiguts en la guerra celebrat a la plaça Maidan.

Posteriorment, els dirigents europeus i Zelenski van aprofitar per trucar al líder dels Estats Units, Donald Trump, per parlar sobre el pla de pau. El ministre d'Exteriors ucraïnès, Andrii Sybiha, va qualificar el diàleg de "fructífer" i va apuntar que Trump donaria suport a noves "sancions massives" a Rússia si no acceptava l'alto el foc. Von der Leyen també va confirmar que la UE està preparada per imposar més sancions al Kremlin si no autoritza la treva.