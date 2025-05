Roma registra un terratrèmol en ple conclave

Els voltants de Roma han patit un terratrèmol de magnitud 2,9 en l'escala de Richter la matinada d'aquest dijous, en ple conclave al Vaticà per escollir el nou Papa. El sisme s'ha registrat a les 3:42 hores i ha tingut l'epicentre entre les localitats de San Cesareo i Rocca Priora, a 27 quilòmetres del centre de la capital italiana, segons ha explicat l'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV) del país transalpí.

La magnitud ha estat moderada i no ha provocat ni danys materials ni ferits, però ha estat clarament percebuda pels ciutadans. També pels del sud de Roma. Així ho han compartit a les xarxes socials, on els paral·lelismes amb el moment transcendental per l'Església catòlica han copsat tots els comentaris.

No es tracta d'un episodi aïllat, ja que la regió de la Lazio és sísmicament activa, tot i que els terratrèmols no acostumen a generar problemes importants. Mentrestant, al Vaticà, els 133 cardenals que es troben a la Residència de Casa Marta descansaven després de la primera reunió a la Capella Sixtina, que va acabar amb una previsible fumata negra.