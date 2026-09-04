Rússia ataca l'edifici del servei de seguretat ucraïnès

Rússia ha atacat amb drons aquest divendres l'edifici del servei de seguretat d'Ucraïna, a Kíiv, un complex pròxim a la catedral de Santa Sofia, patrimoni de la humanitat de la UNESCO. L'atac s'ha produït quan el president de la Generalitat, Salvador Illa, de visita oficial al país eslau, visitava un hospital amb sor Lucía Caram, lluny de la zona.
Sí que era en un edifici proper la nova ambaixadora espanyola, Adela Díaz Bernárdez, que presentava les credencials al president Volodímir Zelenski. Tots ells han sortit il·lesos. Illa ha condemnat "rotundament" l'agressió en una publicació a X i tant ell com el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares, han considerat el fet una "escalada inacceptable contra els civils, el patrimoni i la pau".
"Des de Kíiv condemno rotundament el nou atac rus contra el cor de la capital, a tocar de la catedral de Santa Sofia. És una escalada inacceptable que amenaça la població civil, el patrimoni i els esforços per assolir la pau. La defensa d'Ucraïna és també la defensa d'Europa", ha afirmat Illa a la xarxa social, en un missatge, aquest últim, que ha reiterat durant els dies de la visita a Ucraïna.