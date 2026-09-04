Illa trasllada al ministre d'Exteriors ucraïnès el suport català al procés d'adhesió d'Ucraïna a la UE

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha traslladat al ministre d’Afers Exteriors d’Ucraïna, Andrii Sybiha, el suport de Catalunya a l’adhesió del país a la Unió Europea (UE) com la “millor eina” per garantir la seguretat d’Ucraïna i de tot el continent. Illa i Sybiha s’han reunit a Kíiv, en una trobada que el Govern ha qualificat de “profitosa” i durant la qual el president ha posat igualment en valor la “lliçó de coratge i resiliència” que està donant el poble ucraïnès. La trobada també ha servit per explorar vies de col·laboració entre Catalunya i Ucraïna, especialment en els àmbits de l’energia i la salut, per poder enviar “més ajuda” de cara al pròxim hivern.
Catalunya ja manté projectes de cooperació amb el país en aquests dos àmbits, però Illa ha expressat la voluntat d’ampliar-los a través del Pla de Suport a Ucraïna del Govern. A més, el president ha reiterat el seu suport a la proposta perquè la UE pugui reforçar l’ajuda a Ucraïna mitjançant els fons russos congelats arran de la invasió. Per la seva banda, el ministre Sybiha ha agraït el suport de Catalunya i que Illa hagi mantingut la visita al país malgrat la situació bèl·lica actual.
Hores abans, Illa ha anunciat que a la tardor es farà una jornada amb empresaris catalans i ucraïnesos per explicar les possibilitats de treballar a Ucraïna. Ho ha dit des de Kíiv, després de reunir-se aquest matí amb la Federació d’Empresaris d’Ucraïna per explorar línies de treball i col·laboració. La jornada amb els empresaris s’organitzarà conjuntament amb la Cambra de Comerç i anirà enfocada a impulsar la col·laboració catalana en la reconstrucció d’Ucraïna, en guerra des del 2022. Illa ha situat el tecnològics, el primari, el farmacèutic i les infraestructures com a exemple de sectors on es pot col·laborar.
En declaracions als mitjans, Illa ha fet una valoració “molt positiva” del viatge, que encara inclourà una reunió amb el ministre d’Assumptes Exteriors i amb el president del Parlament d’Ucraïna, i també amb l’activista Sor Lucía Caram, que fa feina humanitària al país.