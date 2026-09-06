Sor Lucía Caram, sobre la visita d'Illa a Ucraïna: «Ha vingut a tocar les ferides reals de la guerra»

La visita oficial del president de la Generalitat, Salvador Illa, a Ucraïna ha tingut un marcat component de suport polític i de presa de contacte amb la realitat del conflicte. La religiosa manresana Sor Lucía Caram, que ha acompanyat la delegació catalana -on també figuraven l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch-, destaca el valor d'un desplaçament en el qual les autoritats catalanes "han vingut a escoltar i a tocar directament les ferides de la guerra, fora de qualsevol protocol o campanya".
Durant el recorregut per les instal·lacions de l'hospital militar de la Guàrdia de Fronteres a Kíiv -centre amb el qual col·labora estretament la Fundació del Convent de Santa Clara-, la comitiva catalana va viure en primera persona l'impacte directe del conflicte.
Un atac amb drons en plena visita
Mentre el president Illa i la religiosa recorrien les sales de l'hospital, una fortíssima explosió provocada per l'impacte d'un dron rus contra un edifici situat just davant del complex va obligar els serveis de seguretat a intervenir immediatament. "En sentir l'explosió ens van fer entrar a l'interior de l'edifici. Als deu minuts, els metges ja sabien que hi havia ferits i van començar a rebre'ls allà mateix, perquè les ràfegues de l'ona expansiva havien demanat també els vidres de la Guàrdia de Fronteres", explica Sor Lucía Caram.
La religiosa remarca la serenitat amb la qual el president de la Generalitat va afrontar el moment: "Va ser una situació d'emergència real. Els mateixos metges van haver d'interrompre la reunió amb el president per anar directament al quiròfan a atendre l'allau de ferits. Illa ho va viure amb molta temprança, però molt commogut d'adonar-se de quina és la quotidiana d'aquest poble".
La trobada amb Zelenski i la petició de protecció defensiva
A banda del treball sobre el terreny, la delegació va mantenir una trobada d'alt nivell amb el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, una reunió que es va confirmar a última hora a causa de les elevades mesures de seguretat que envolten el cap d'Estat ucraïnès.
"El president Illa i el conseller Duch van sortir molt impressionats de la serenitat que manté Zelenski en una situació tan límit", assenyala la monja manresana. Sor Lucía emfatitza que la prioritat d'Ucraïna en aquests moments passa per la defensa de la població civil: "Necessiten sistemes antimíssils per protegir-se. Quan mires al cel i veus caure els míssils sobre la ciutat, t'adones que necessiten eines per enderrocar-los. Estan defensant les fronteres de tota Europa".
Crida a la societat catalana davant un "hivern de terror"
La religiosa fa un advertiment sobre les conseqüències dels recents atacs sistemàtics de l'exercit rus contra infraestructures bàsiques, supermercats i farmàcies. "L'hivern passat van estar a 20 graus sota zero a Kíiv i el d'enguany serà duríssim. La guerra és un fracàs absolut on tothom hi perd, però no podem deixar sola la població civil", sosté.
Caram conclou remarcant que la major part de l'ajuda humanitària que arriba a la zona a través dels corredors que coordina la seva fundació prové de Catalunya, i insta el teixit empresarial i la societat civil a no reduir el suport: "El president s'ha compromès a crear consciència i mobilitzar empreses a Catalunya per pal·liar el fred i la manca de recursos. No ens podem oblidar de les persones que estan patint aquesta tragèdia a les portes d'Europa".