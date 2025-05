Sumar ja exigeix retirar l’ambaixador espanyol a Israel davant l’escalada a Gaza

Sumar vol retirar l'ambaixador espanyol a Tel-Aviv (Israel) i cridar-lo a consultes com una mesura de pressió més perquè el govern de Benjamin Netanyahu abandoni l'ofensiva contra la Franja de Gaza. Així ho ha expressat ministre de Cultura i portaveu de la formació, Ernest Urtasun, en declaracions a Els matins de TV3 en què ha defensat que el govern espanyol ha de superar la retòrica i "endurir la pressió diplomàtica" per "estrènyer" Israel.

En aquest sentit, Sumar ha presentat una proposta de llei que el Congrés ha pres en consideració per a l'embargament d'armes a estats investigats per genocidi o crims de guerra. També aposta per empènyer la Unió Europea perquè segueixi aquesta línia d'actuació basada en la pressió diplomàtica. "Europa no ha estat prou contundent", ha reblat Urtasun, que considera que ha d'anar més enllà amb la suspensió de l'acord comercial amb el país hebreu.

Pel que fa al "boicot cultural", Ernest Urtasun ha assegurat que Israel "ja hauria d'haver estat expulsat d'Eurovisió" com es va fer amb Rússia i d'altres esdeveniments internacionals, com amb la Sud-àfrica de l'apartheid. De la mateixa manera, ha criticat la presència d'alguns fons d'inversió israelians al sector cultural espanyol.

Tot plegat, en ple enduriment del to de la comunitat internacional davant l'ofensiva israeliana a la Franja. Fins i tot, els Estats Units han expressat a Israel que no podran mantenir-li el suport si continuen les imatges d'infants morint de fam a Gaza, motiu pel qual han permès l'entrada d'ajuda humanitària després de mesos d'aïllament. Si bé, Netanyahu ha reivindicat l'objectiu de controlar militarment la Franja i construir-hi un complex turístic tal com desitja el president estatunidenc, Donald Trump.

Al seu torn, el Govern ha tancat aquest dimecres l'oficina exterior a Tel-Aviv, precisament amb un pacte amb els Comuns i davant la fredor de Junts i ERC, que consideren un "error" i un "excés d'esteticisme" el tancament de l'oficina d'Acció mentre l'Estat manté contractes comercials amb Israel. El tancament és un posicionament polític rellevant, però de conseqüències limitades i implicacions menors, perquè des que va esclatar l'ofensiva l'octubre de 2023 es van cancel·lar missions comercials o activitats de promoció empresarial a la regió.