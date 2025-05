Trump i Starmer signen un acord per rebaixar els aranzels al Regne Unit

Primer acord aranzelari d'un país europeu amb els Estats Units. Donald Trump i Keir Starmer han decidit rebaixar del 27,5% al 10% els aranzels als cotxes britànics i eliminar tots els aranzels a l'acer. El pacte entre estatunidencs i britànics encara no s'ha tancat perquè queden "detalls finals" per negociar.

Washington i Londres també han acordat l'accés "recíproc" als respectius mercats de la vedella. Segons Downing Street, els ramaders britànics no tindran aranzels per a una quota de 13.000 tones. L'executiu laborista remarca que "no s'afebliran els estàndards" de qualitat del menjar importat. A canvi de la rebaixa d'aranzels, els britànics també obriran el seu mercat de la vedella, l'etanol o els cereals, segons ha explicat la Casa Blanca.

Entre els dos països es manté en vigor l'aranzel universal del 10% a les importacions britàniques imposat el 2 d'abril passat, encara que les taxes als cotxes baixen del 25% al ​​10% fins a una quota de 10.000 unitats anuals, i les de l'acer i l'alumini (del 25% també) desapareixen.

"És un acord històric", ha dit Trump, que ha ressaltat reiteradament que és un acord "enorme". Keir Starmer, també ha qualificat "d'històric" l'acord amb Washington i ha dit que "impulsarà el comerç entre els nostres països, protegirà i crearà llocs de treball i obrirà els mercats".