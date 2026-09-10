S'acosten les mid terms als Estats Units i Donald Trump ja comença a fer de les seves. Desgastat per les polítiques que ha aplicat durant la primera meitat de la seva segona legislatura -en termes geopolítics, però sobretot en termes econòmics perquè la inflació s'ha disparat-, com apunten les enquestes, Trump ha volgut convertir l'acte electoral d'aquest dimecres en una autèntica festa per esperonar el vot dels més fidels republicans. Aquesta vegada, però, no ha quedat aquí i ha llençat una promesa: entregar 5.000 dòlars, que equival a 4.300 euros, a cada adult nord-americà que voti per ell si guanya les eleccions de mig mandat.
En la seva intervenció a Dallas, Trump s'ha aferrat a aquesta promesa per guanyar-se el suport de l'electorat: "El 3 de novembre, voteu-me com si fossin les eleccions principals", exclamava l'inquilí de la Casa Blanca, que veu com la seva popularitat va a la baixa. En el seu discurs, però, no ha donat detalls sobre com es concretaria aquesta entrega de "dividend" ni s'efectuaria la transferència, sí que ha assegurat que només caldrà gastar-los dins els Estats Units.
A banda, tot i no entrar en detalls, sí que ha justificat la capacitat de la seva administració per a assumir tal pagament per "l'espectacular èxit econòmic" que, reivindica, ha aconseguit des que lidera el país, així com a l'"enorme fortalesa i prosperitat econòmica" dels Estats Units. Ara bé, Trump té un deute públic de 40 bilions de dòlars (34,4 bilions d'euros) que està elevant els costos d'endeutament. Si supera el sedàs de les mid terms i compleix amb la seva promesa, això podria suposar una despesa addicional d'1,2 bilions de dòlars, aprofundint encara més en l'endeutament nord-americà.
"Hem de derrotar el comunisme"
Més enllà de prometre 5.000 dòlars a cada nord-americà que l'ajudi a mantenir el suport del Congrés i continuar encapçalant el govern dels Estats Units, Trump ha fet un discurs que recorda als anys de guerra freda. L'inquilí de la Casa Blanca ha promès "mantenir els impostos baixos", aconseguir "la independència energètica (...) i, fins i tot, el domini energètic", i continuar fent costat a les Forces Armades, Policia i altres forces de seguretat: "Sobretot, i crec que això és molt important perquè plana un núvol malaltís i de pura bogeria sobre el nostre país, hem d'assegurar-nos de derrotar al comunisme als Estats Units" ha reblat, abans de cridar a votar "per la llibertat estatunidenca".
Malgrat que les enquestes mostren que el seu suport cau a causa de les polítiques econòmiques implementades, Trump continua defensant que "fer la retallada d'impostos més gran de la història" és una mesura d'èxit perquè "les famílies treballadores nord-americanes s'embutxaquen milers de dòlars". Això, però, també dispara la inflació, i ofega a les famílies nord-americanes.