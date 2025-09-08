Un pilot reconeix estar sota els efectes de bolets al·lucinògens durant un vol

Joseph Emerson, pilot d'avions de 46 anys, ha confessat i assumit la culpabilitat d'haver intentat apagar els motors d'un avió en ple vol després de consumir bolets al·lucinògens l'octubre del 2023. Tot va passar en un avió en què viatjaven 84 persones de la companyia Horizon Air, filial d'Alaska Airlines, que viatjava entre Everett, a l'estat de Washington, i San Francisco.
Emerson, no estava de servei, però sí que hi era a la cabina del vol quan va accionar les palanques que podien tallar el subministrament de combustible pels motors de l'avió. La resta dels seus companys van reaccionar ràpidament i evitar que l'avió deixés de funcionar, és a dir, van evitar una vertadera catàstrofe. La tripulació va mantenir la situació controlada i l'avió va poder aterrar a Portland sense més incidents.
Durant el judici federal d'aquest divendres, l'acusat ha reconegut que estava sota els efectes d'uns bolets al·lucinògens quan va posar en perill als passatgers de l'avió i s'ha mostrat penedit. Està acusat de 84 càrrecs d'intent d'assassinat.
El pilot ha reconegut que no era conscient de la realitat a causa de les drogues que havia pres perquè, segons va declarar quan el van detenir el 2023, estava de dol per la mort d'un amic i feia més de 40 hores que no dormia. Per aquests fets, va ser condemnat a 50 dies de presó i 5 anys de llibertat condicional per un tribunal estatal per aquests fets.
Ara està pendent de la sentència del tribunal federal que es resoldrà al novembre. Els advocats en demanen la llibertat condicional mentre que la Fiscalia vol que se'l condemni a fins a un any de presó.