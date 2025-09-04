Una avaria al Falcon obliga Pedro Sánchez a tornar en ple vol cap a París per reunir-se amb Zelenski

Una avaria a l'avió presidencial Falcon ha obligat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a tornar enrere quan es trobava en ple vol cap a París aquest dijous per participar en la reunió de la Coalició de voluntaris sobre les garanties de seguretat que cal brindar a Ucraïna. El problema tècnic ha fet que Sánchez hagi hagut de cancel·lar la seva participació presencial i finalment es connectarà per videoconferència.
Tal com ha informat Europa Press, el Falcon ha patit una incidència que ha portat els pilots a determinar que calia tornar a Espanya i aterrar d'emergència. Amb aquest imprevist, arribar a la reunió a París per mitjans alternatius és inviable i Sánchez ha decidit participar de manera telemàtica en la trobada dels líders europeus amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en què han de discutir com protegir Ucraïna en cas d'un acord d'alto el foc amb Rússia.
A la cita d'aquest dijous a París participen presencialment entre altres el president francès, Emmanuel Macron; el canceller alemany, Friedrich Merz; el primer ministre de Polònia, Donald Tusk; la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen; i el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Sánchez no serà l'únic que es connectarà per videoconferència, però tenia la voluntat d'anar-hi en persona i unir-se als seus homòlegs.
Es preveu que una trentena de líders participin també de manera telemàtica a la reunió. Destaquen el president dels Estats Units, Donald Trump; el primer ministre britànic, Keir Starmer; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el primer ministre de Portugal, Luis Montenegro o el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte.
Hi haurà ampliació.