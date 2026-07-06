Veneçuela eleva a 3.535 els morts pels terratrèmols

El govern de Veneçuela ha elevat a 3.535 el nombre de víctimes mortals pels dos terratrèmols del 24 de juny. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 16.740 persones ferides, 6.462 rescatades i 86.794 famílies ateses pels serveis d'emergència.\r\n\r\nLa catàstrofe ha deixat 17.854 persones sense habitatge i ha afectat 856 edificis, 190 dels quals s'han esfondrat completament. Des dels sismes s'han registrat 995 rèpliques i els hospitals han atès més de 25.000 persones. En les tasques de rescat continuen treballant 29.567 efectius, amb el suport de 4.338 especialistes internacionals, mentre el país encara afronta les conseqüències d'un dels pitjors desastres naturals de la seva història recent.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nSocietat\r\nEls Bombers es reorganitzen davant l'allau d'incendis a Catalunya Gerard Mira\r\n\r\n