Viratge de la UE: revisarà l'acord amb Israel per la devastació de Gaza

La devastació que l'exèrcit d'Israel està fent a la franja de Gaza, agreujada des que el març passat va bloquejar l'entrada de tota ajuda humanitària, està acabant amb la paciència de la comunitat internacional. La Unió Europea ha fet un viratge i la representant per a Política Exterior i Seguretat, Kaja Kallas, ha decidit revisar l'acord d'associació amb Israel, després que disset països -una clara majoria- ho hagin exigit. Espanya, Luxemburg, Irlanda i Eslovènia han estat els abanderats d'aquesta inflexió.

Aquest mateix dimarts, s'ha donat un moviment transcendental per part del Regne Unit, un dels grans aliats de Tel Aviv. En una intervenció davant el Parlament de Westminster, el primer ministre, Keir Starmer, s'ha confessat "horroritzat" per l'actuació de l'executiu de Benjamin Netanyahu, una coalició en què hi tenen una presència important formacions d'extrema dreta. Londres ha anunciat avui que suspèn les converses per un acord comercial amb Israel. El govern britànic ha qualificat d'"abominable" la política de Netanyahu a Gaza i Cisjordània.

Aquest dilluns, el primer ministre Netanyahu va sorprendre amb un vídeo on anunciava que l'exèrcit ocuparia tot el territori de la franja. El líder conservador -que afronta una investigació dels serveis d'intel·ligència per un suposat suport a Hamàs en el passat, el Qatargate, per afeblir el lideratge palestí- va anunciar que permetria l'entrada d'alguns camions d'ajuda a Gaza ja que els aliats d'Israel havien quedat impactats per imatges de gent famolenca.