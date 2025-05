El CAEM atribueix al Greco un oli sobre llenç de sant Francesc

El Centre d'Art d'Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida ha atribuït al Greco un oli sobre llenç sobre sant Francesc procedent de l'antiga col·lecció de l'historiador de l'art Josep Gudiol i Ricart, fundador de l'Institut Amatller d'Art Hispànic.

L'obra mostra el sant pregant al davant d'un crucifix i correspon a una de les sèries que Doménikos Theotokópoulos va fer sobre el sant. Així ho han determinat la directora del CAEM, la doctora Maria Antònia Argelich, i l'investigador Marc Borràs, després de sis mesos d'estudi. Des que es va posar en marxa ara fa 25 anys, el CAEM ha analitzat més de 500 peces i ha dut a terme algunes atribucions de grans autors com Sorolla, Goya, Velázquez, Sassoferrato, Jean Ranc o Paulus Potter.

L'oli sobre llenç analitzat té unes dimensions de 101,5 per 85,5 centímetres i representa sant Francesc pregant a la cova davant un crucifix. Des del CAEM expliquen que el Greco va fer el gruix de l'obra, però va comptar amb una petita intervenció del seu taller en els detalls menys importants de la composició, com són la zona del cel i el crucifix. "Aquestes zones, tot i que tècnicament també són de gran qualitat, mostren una factura i acabats diferents dels del mestre i corresponen a una fase tardana del pintor", expliquen des de la institució.

El CAEM va ser fundat pel catedràtic d'història de l'Art de la UdL, Ximo Company, actual director emèrit. Aquest servei cientificotècnic de la UdL es caracteritza per l'estudi d'obres d'art a partir del sistema Multi-Banda --un joc de fotografies de l'obra que abasta diversos rangs de l'espectre visible i no visible, com ara les freqüències infraroges, ultraviolada, i els raigs X--.