La Diada dels Raiers omple la Pobla de Segur de tradició i emoció

Un any més, i ja en van 47, la Pobla de Segur ha estat escenari aquest diumenge d’una de les tradicions més arrelades del Pallars Jussà: la Diada dels Raiers. El plat fort de la celebració, la baixada de rais, ha tornat a reunir públic i participants per commemorar un ofici històric que consistia a transportar fusta riu avall des dels boscos del Pirineu fins a les zones més planes.

Enguany, quatre rais han sortit des de la presa de Llania per fer un recorregut d’uns sis quilòmetres fins al pont del Claverol. Tot i que el trajecte ha estat marcat per algunes incidències —amb xocs i trencaments en dos dels rais—, tots han pogut completar el descens. “Hi havia bastant corrent, però hem pogut resoldre-ho i hem arribat. Ha estat una bona baixada”, valorava el Roger, un dels raiers veterans.

Una de les novetats destacades d’aquesta edició ha estat la mida dels rais. Per primera vegada, totes les embarcacions comptaven amb tres trams de fusta, una fita que s’ha assolit gràcies a l’augment de participants. Segons la vicepresidenta de l’Associació de Raiers de la Noguera Pallaresa, Marta Oliva, aquest creixement reflecteix que hi ha “joves amb ganes de participar i mantenir viva la tradició”.

Durant el matí, centenars de persones van seguir el descens des de diferents punts de vista: miradors habilitats a la vora del riu, corriols de muntanya i el mateix pont del Claverol, un dels indrets preferits per veure l’arribada. “El que fa especial aquesta festa és que mai no saps com acabarà. Baixem en estructures de fusta, i això comporta un risc, però també molta emoció”, explicava Oliva.

La jornada de diumenge ha estat el punt culminant d’un cap de setmana ple d’activitats. Concerts, propostes culturals, mercats i tallers han completat un programa pensat per reivindicar la memòria històrica d’un territori que se sent profundament vinculat a l’ofici de raier. El dinar de germanor al final del descens va posar punt final a tres dies intensos de festa.

“És una tradició molt nostra, que vivim amb orgull. Cada any esperem aquest dia com un moment especial”, deia un altre dels participants. La Diada dels Raiers continua sent, gairebé mig segle després de la seva recuperació, una cita imprescindible per al calendari festiu i patrimonial del Pallars.