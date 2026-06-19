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Cultura

El Museu de la Noguera recupera l’etapa balaguerina de Josep Maria Rosselló amb una nova exposició

La mostra es podrà visitar fins el proper 13 de setembre

  • Imatge de la inauguració de la mostra -

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Publicat el 19 de juny de 2026 a les 16:29
Actualitzat el 19 de juny de 2026 a les 16:30

El Museu de la Noguera ha obert les portes de l’exposició “Rosselló a Ponent. 1978-1982”, una mostra que posa el focus en un dels períodes més significatius de la trajectòria de l’artista Josep Maria Rosselló i en la seva estreta relació amb Balaguer.

La inauguració, celebrada aquest dijous al vespre, ha comptat amb la participació del mateix artista, així com de la paera en cap de Balaguer, Lorena González; la paera de Cultura, Sandra Madueño; la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs; i el comissari de la mostra, Joan Burguet.

L’exposició convida el visitant a endinsar-se en els anys que Rosselló va viure a la capital de la Noguera, una etapa marcada per una intensa activitat creativa i per una producció artística principalment figurativa, vinculada al context cultural de la ciutat de finals dels anys setanta i inicis dels vuitanta. es La mostra es podrà visitar al Museu de la Noguera fins al 13 de setembre

Un recorregut per una etapa clau de l’artista

La mostra reuneix una selecció d’obres realitzades durant aquest període, juntament amb materials que ajuden a entendre l’entorn cultural en què l’artista va desenvolupar la seva obra.

Entre els elements destacats hi ha documentació vinculada a la revista “Escrivim a les parets”, projecte artístic en què Rosselló va participar activament, així com peces posteriors que mantenen el fil de connexió entre l’autor i Balaguer.

Durant l’acte d’obertura, els assistents van poder participar en una visita comentada amb l’artista, que va permetre explicar el significat de les obres exposades i recuperar la memòria d’una època d’efervescència cultural a la ciutat.

Una mirada al vincle entre art i territori

Amb aquesta exposició, el Museu de la Noguera reivindica el paper de Balaguer com a espai de creació i difusió cultural, i posa en valor una etapa essencial dins del recorregut de Josep Maria Rosselló.

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