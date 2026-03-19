L'agenda del cap de setmana a Lleida: 21 i 22 de març

Festival Lletra Petita
El Festival Lletra Petita celebra la seva quarta edició a la ciutat de Lleida amb una jornada dedicada a la literatura infantil i juvenil. L’esdeveniment ofereix una programació variada amb activitats com trobades amb autors, contacontes, tallers i espais de lectura, a més d’un mercat de llibres obert durant tot el dia. Entre els actes destacats hi ha propostes com “La cançó de l’ocell Toc” amb Anna Font o “Llegint a Maria Mercè Marçal” amb Crisspeta. També s’hi inclou una jornada professional centrada en la poesia a l’aula i la presentació del Pla Municipal Lector. El festival té lloc en diversos espais com el Pati de les Comèdies, el Pati de l’IEI i la Sala Alfred Perenya. A més, es programen activitats per a diferents franges d’edat, incloent-hi infants de 0 a 3 anys i públic jove. La proposta vol fomentar l’hàbit lector i apropar la literatura als més petits. L’organització va a càrrec de la Paeria amb la col·laboració d’entitats culturals.
La Caça de l'Ou
La segona edició de La Caça de l’Ou arriba al Parc de la Mitjana com una activitat familiar que combina natura, joc i solidaritat. Durant la jornada, infants i famílies participen en una recerca d’ous de colors amagats pel bosc, en una proposta que simula un escenari primaveral ple de màgia. L’activitat inclou recorreguts adaptats a diferents edats i planteja reptes i enigmes per resoldre en equip, fomentant la cooperació i l’observació. A més, es promou el respecte pel medi natural i la descoberta de l’entorn. La jornada es completa amb un vermut solidari per als participants. El preu varia entre 7 i 10 euros per unitat familiar, segons si s’és soci o no. Els fons recaptats es destinen al projecte #SenseBarreres, impulsat per AGIPA. Aquesta iniciativa té com a objectiu garantir un lleure educatiu accessible per a tothom.
Els ametllers: la primera floració
L’activitat “Els ametllers: la primera floració” ofereix una experiència immersiva a Mas de Colom - Casa Borges que combina natura, art i gastronomia. La proposta convida els participants a gaudir de la floració dels ametllers en un entorn tranquil, connectant amb el paisatge i el producte de proximitat. L’experiència inclou un recorregut per l’exterior de la finca florida i l’interior de la masia, amb continguts audiovisuals i un tast final. Es tracta d’una activitat pensada principalment per a públic adult i amb places limitades. Té lloc en diverses dates del mes de març, amb sessions cada 30 minuts en horari de matí i tarda. L’organització recomana informar prèviament en cas d’al·lèrgies alimentàries. El preu de l’activitat és de 4 euros i requereix reserva prèvia. Aquesta proposta posa en valor el cicle natural i el món agrícola des d’una perspectiva sensorial.
Fira de Sant Josep
La 153a edició de la Fira de Sant Josep se celebra a Mollerussa com un dels esdeveniments agrícoles més importants de Catalunya. Aquesta fira, considerada un referent en el sector, reuneix expositors de maquinària agrícola i ramadera, així com empreses vinculades als adobs, llavors, automoció i serveis industrials. L’esdeveniment també inclou el Saló de l’Automòbil, que arriba a la seva 45a edició i es consolida com un dels principals aparadors de vehicle nou del territori. Durant quatre dies, els visitants poden conèixer les darreres novetats tecnològiques i establir contactes professionals. L’entrada és gratuïta i l’horari s’estén de les 10 del matí a les 8 del vespre. La fira té un fort impacte econòmic i social a la comarca del Pla d’Urgell. L’organització va a càrrec de Fira de Mollerussa.