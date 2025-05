L’Aplec del Caragol bat rècords amb 200.000 visitants i tanca sense incidents greus

El 44è Aplec del Caragol de Lleida posa punt final el passat diumenge amb una afluència rècord: 17.000 penyistes repartits en 121 colles i prop de 200.000 visitants han omplert els Camps Elisis durant tot el cap de setmana. Segons la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol (FECOLL), la festa ha transcorregut amb normalitat i sense incidents greus, gràcies a les mesures de control implementades.

L’organització havia reforçat la seguretat amb controls d’accés nocturns i la distribució de polseres identificatives entre els convidats de les colles, una iniciativa que ha assolit les 100.000 unitats. Tot i així, des de la FECOLL admeten que de cara a futures edicions caldrà optimitzar-ne el repartiment.

Els serveis sanitaris han registrat 187 atencions lleus, principalment per cremades i talls, i sis trasllats a l’Hospital Arnau de Vilanova, tots ells per causes sense gravetat.

En l’aspecte gastronòmic, els caragols han tornat a ser els protagonistes, però també han triomfat plats com la cassola de tros i la fideuada. Els restaurants habilitats per al públic visitant han servit més de 2.000 menús i prop d’un miler de tastets.