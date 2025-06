Legacy Experience arribarà a Lleida per transformar la manera de viure l’esport i la salut

Lleida acollirà el diumenge 22 de juny al Club Tennis Lleida la primera edició de Legacy Experience, una experiència esportiva i formativa d’un dia organitzada per Strength Legacy, adreçada a persones d’entre 20 i 50 anys que volen millorar els seus hàbits i estil de vida, introduir-se en el món de l’esport o fer un pas més en la seva pràctica física. Amb un aforament limitat a 100 persones i un preu de 29,90 euros (amb tot inclòs), la proposta combina activitat física, nutrició, psicologia i comunitat.

La jornada arrencarà a les nou del matí amb el check-in, una dinàmica de benvinguda i el lliurament d’una polsera numerada com a símbol de compromís amb els nous hàbits. Tot seguit, es farà una presentació que inclourà un vídeo de Strength Legacy i una explicació del funcionament de la jornada.

Cap a les 9:40 hores començarà el primer seminari sobre entrenament de força, on s’abordarà la importància de treballar patrons bàsics de moviment, l’execució tècnica i conceptes com la intensitat, el volum o la sobrecàrrega progressiva. A les 10:20 hores serà el torn del seminari d’entrenament cardiovascular, centrat en les zones d’entrenament, especialment la zona dos com a base aeròbica, i també la tècnica de carrera.

Després d’un coffee break per socialitzar i recuperar forces, a les 11:30 hores s’iniciarà el Legacy Challenge, una sessió d’una hora d’entrenament per equips adaptada a diferents nivells: una versió competitiva (StrengthWar), una modalitat funcional tipus crossfit per al públic general, i una versió més suau enfocada a la tècnica per a qui s’estigui iniciant.

A partir de les 13:00 hores hi haurà un càtering saludable elaborat per la chef Chaima Arjam en format bufet i zona de relax. L’àpat servirà també com a espai de formació pràctica sobre macronutrients, micronutrients i com estructurar una alimentació equilibrada. Ja a la tarda, a les 15:00 hores, s’oferirà un seminari sobre recuperació i lesions a càrrec de Vibra, un centre de fisioteràpia de Lleida, que tractarà la detecció de lesions, l’estirament i la mobilitat, la suplementació i la prevenció.

A les 15:30 hores tindrà lloc una conversa dinàmica sobre hàbits i mentalitat amb la periodista Clàudia Raimat i l’atleta olímpica lleidatana Emma Carrasco, centrada en la motivació, la constància i l’equilibri entre cos i ment. A continuació, a les 16:00 hores, els assistents faran una rutina final que resumeix i aplica tot el que s’ha après durant el dia.

L’acte es clourà amb un cercle final, sorteig de premis i una sessió de fotos al photocall, amb impressió instantània i la proposta de fixar un objectiu personal com a record i punt de partida d’un nou estil de vida.

Totes les persones assistents rebran un welcome pack amb una bossa totebag, una barreta energètica de la chef Chaima, aigua, flyers de patrocinadors, una polsera numerada i un pin solidari de Postureig Lleida, que contribueix a la investigació del càncer de mama i de pròstata.

Els premis inclouran experiències relacionades amb la salut i el benestar, però el seu contingut es mantindrà en secret fins al dia de l’esdeveniment.