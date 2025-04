L’atur cau a mínims històrics a Ponent i l’Alt Pirineu i Aran, amb només un 3,6%

La taxa d’atur a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran s’ha situat al 3,61% durant el primer trimestre del 2025, el nivell més baix registrat des del 2007, just abans de la crisi financera. En només tres mesos, la desocupació s’ha reduït un punt i mig respecte al final del 2024, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA).

Actualment, hi ha 8.200 persones en situació d’atur a la demarcació, una xifra que suposa 10.000 menys que ara fa un any. Alhora, s’han creat 1.700 nous llocs de treball i el nombre total d’ocupats ha pujat fins als 219.600.

Els sectors que més han contribuït a aquest augment de l’ocupació són la construcció, amb 6.600 treballadors més en un any, i els serveis, que han sumat 3.800 nous ocupats. Per contra, l’agricultura i la indústria han perdut pes: el sector agrícola ha baixat fins als 13.900 ocupats (3.200 menys que fa un any), i la indústria n’ha perdut 5.500, situant-se en 34.000 persones treballant-hi.