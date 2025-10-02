ERC trenca el pacte de govern amb el PSC a Soses per discrepàncies en la construcció del pavelló municipal

L’actual alcaldessa de Soses (Segrià), Sandra Marco, ha expulsat els dos regidors del PSC, Núria Gil i Eric Mesalles, de l’equip de govern, evitant així el traspàs de l’alcaldia, tal com es va acordar després de les eleccions municipals de 2023 i que s’havia de fer efectiu el 23 d’abril de 2026. El trencament de l’acord de govern arriba, segons els republicans, perquè els socialistes van votar en contra de la construcció del pavelló municipal i els han acusat de deslleialtat institucional. Per contra, Gil, que també és la delegada del Govern a Lleida, ha acusat ERC de voler garantir-se el govern fins a les pròximes eleccions. Marco és Diputada d’Igualtat de la Diputació de Lleida, on ERC també governa amb el PSC.
Marco ha anunciat aquest dimecres la reestructuració del govern municipal sense el PSC davant la negativa socialista de donar suport al projecte de pavelló municipal, una obra que, segons els republicans, ha estat llargament reclamada pels veïns des de fa més de 30 anys. Marco assegura que era una prioritat compartida en tots els programes electorals i un “compromís explícit” del pacte entre ERC i el PSC del juny de 2023.
Després de sis anys de feina per disposar del terreny, el projecte tècnic i d’una previsió d’ingressos garantida pel desenvolupament empresarial al municipi, per l’equip de govern havia arribat el moment clau per iniciar les obres amb la fase 1, consistent en una pista poliesportiva coberta. Això no obstant, segons ERC, el passat 3 de juliol, només dues hores abans del Ple, la tinent d’alcaldia i regidora Núria Gil van dir que els socialistes votarien en contra de la memòria per accedir a una subvenció del PUOSC de 449.000 euros. A més, els republicans asseguren que no només ho va comunicar a l’equip de govern a través de whatsapp, sinó que Gil va trucar a la cap de llista de Junts per informar-la del seu vot contrari i demanar-li també que s’oposés al projecte, adduint motius econòmics.
Segons Marco, des del Ple del 3 de juliol s’ha preguntat en tres ocasions als representants del PSC si reconsideraven la seva posició, facilitant-los tota la documentació i informes econòmics, però la resposta sempre ha estat la mateixa. Ara ERC vol reestructurar el govern municipal per garantir l’estabilitat del municipi.
Per la seva banda, Núria Gil ha afirmat que la decisió presa per Esquerra “té moltes excuses, però només una realitat”, que “volen garantir-se el govern fins a les pròximes eleccions”. En aquest sentit, considera que la discrepància del pavelló no és prou motiu per prendre una “decisió tan dràstica”. Així mateix, apunta que s’ha arribat en aquest punt per la minoria socialista a les juntes de govern i reunions en les quals sempre han mostrat desacord amb ERC, que ha volgut tirar endavant el projecte de poliesportiu, superant “de lluny” el cost inicial de les obres i “sacrificant” el PUOSC.