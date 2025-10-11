Illa referma el seu compromís amb projectes com els Canals d'Urgell, Torreblanca i l'estació intermodal de Lleida

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha refermat el seu compromís amb les tres grans actuacions que encara la demarcació de Lleida com ho són la modernització dels Canals d'Urgell, el polígon logístic de Torreblanca i l'estació intermodal. Així ho ha dit aquest dissabte al matí en el marc de la conferència Catalunya Lidera i que ha pronunciat a Cervera.
El president ha considerat que Lleida "juga un paper clau" pel que fa al desplegament d'infraestructures, innovació i igualtat d'oportunitats. Illa ha destacat que la seva prioritat és "tenir uns bons pressupostos el més aviat possible" i ha demanat a la resta de partits "responsabilitat amb Catalunya i els projectes que necessiten Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona".
Pel que fa als Canals d'Urgell, Illa ha dit que es durà a terme "el projecte de modernització de major envergadura que s'ha fet mai a Catalunya" amb 1.000 milions d'euros d'inversió i 70.000 hectàrees de regadiu. En aquest sentit, ha destacat que el territori serà "referent en gestió eficient i sostenible dels recursos hídrics". A més, el president també ha fet referència a la creació de l'Oficina de Suport a la Modernització dels Canals d'Urgell per oferir assistència financera, tècnica i legal als regants, situada a la Casa Canal de Mollerussa.
En relació amb el Polígon Logístic de Torreblanca, Illa ha afirmat que "és l'espai de desenvolupament industrial més gran que té avui Catalunya" i que es tracta d'una "peça fonamental juntament amb la futura estació intermodal de Lleida". De fet, el cap de l'executiu ha apuntat que amb l'estació "multiplicarem la potència econòmica de Lleida i les seves oportunitats per a les empreses".
Pressupostos per tirar endavant els projectes
Durant la seva intervenció, Illa ha posat de relleu la importància de disposar de pressupostos per fer realitat els diferents projectes i ha apel·lat a la responsabilitat dels partits. "Tots hem de contribuir i assumir responsabilitats", ha dit.