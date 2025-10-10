La Generalitat reclama reforçar la xarxa elèctrica de Quatre Pilans dins la nova planificació estatal

La Generalitat de Catalunya prepara al·legacions a la nova planificació elèctrica estatal per a l’horitzó 2030, que ha entrat aquest dijous en fase d’audiència pública. Entre els principals punts d’interès del Govern català destaca el projecte de Quatre Pilans, a Lleida, una de les actuacions prioritàries per reforçar la xarxa i garantir el subministrament energètic a les comarques de Ponent.
Segons fonts del Govern, les al·legacions se centraran en quatre grans eixos: el reforç de la xarxa al port de Barcelona i la Zona Franca, la millora del subministrament industrial a Tarragona —amb ampliacions de subestacions, especialment a Reus—, el projecte de Quatre Pilans i altres reforços a la zona central de Catalunya.
L’executiu català valora de manera “positiva” la proposta inicial del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que preveu una inversió global de 13.500 milions d’euros a tot l’Estat. Tot i això, la Generalitat proposarà actuacions addicionals per augmentar la capacitat de la xarxa de distribució, especialment per atendre la creixent demanda industrial i evitar noves denegacions d’accés per manca de capacitat elèctrica.
A més, el Govern planteja millores en polígons industrials i aposta per potenciar l’eix Vic-Olvan (Berguedà), que facilitaria la construcció de la central hidroelèctrica reversible de la Baells. La planificació estatal també inclou projectes estratègics com les dessalinitzadores del Foix i la Tordera, el Catalunya Media City a Sant Adrià de Besòs, la gigafactoria d’intel·ligència artificial de Móra la Nova, la petroquímica de Tarragona i la electrificació del port de Barcelona.
Segons els càlculs de la Generalitat, la nova planificació hauria de cobrir 5,4 GW de demanda elèctrica a Catalunya, dels quals 1,83 GW corresponen al sector industrial. En el conjunt de l’Estat, la previsió és de 27,7 GW, amb 9 GW d’origen industrial.