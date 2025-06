La manca de personal i la dispersió territorial llasten l’acció del govern de Sort

El municipi de Sort arriba a l’equador del mandat amb una gestió marcada per l’estabilització política i l’impuls de diversos projectes de caire social, cultural i econòmic. Després d’un inici amb govern en minoria, el pacte assolit entre Sumem – Acord Municipal (Som Poble + ERC) i Junts ha permès consolidar una aliança que ha donat estabilitat al consistori i ha obert noves vies de col·laboració institucional.

Un inici amb govern en solitari

Les eleccions municipals del maig de 2023 van donar la victòria a la candidatura Sumem – Acord Municipal, liderada per Som Poble amb el suport d’ERC, amb majoria simple. Baldo Farré va assumir l’alcaldia substituint Raimon Monterde, també de Som Poble. El nou cartipàs, aprovat l’estiu del mateix any, va introduir novetats com la creació d’una regidoria d’Igualtat i va mantenir la Regidoria de Pobles, una estructura poc habitual però fonamental per atendre els 15 nuclis del terme municipal.

Durant els primers mesos, el govern va operar en minoria, amb un equip de sis regidors. Tot i això, el relleu de l’alcalde i la bona sintonia amb l’oposició van culminar, l’abril de 2024, amb un acord de govern amb els dos regidors de Junts. Aquest pacte va ampliar el nombre de regidors a set i va permetre un repartiment més equilibrat de responsabilitats, amb Junts assumint àrees com Educació, Salut i Promoció Econòmica.

Projectes en marxa: cultura, serveis i cohesió territorial

El balanç de la gestió durant aquests dos anys inclou avenços significatius en diverses àrees. Destaquen, d’una banda, la propera obertura d’una llibreria municipal i la finalització de la sala de despiece a l'escorxador com a part d’un pla per potenciar el sector agroalimentari. D’altra banda, s’ha prioritzat la millora de serveis als pobles, amb una brigada de sis treballadors que dona cobertura a tot el territori i amb una aposta per models de gestió adaptats a la realitat dispersa del municipi.

En matèria d’habitatge, s’ha reprès el diàleg amb Incasòl per posar en ús un edifici amb 32 habitatges, amb la mirada posada en fórmules com el lloguer social o la promoció cooperativa. Paral·lelament, s’han aconseguit dues subvencions per impulsar habitatge social a nuclis com Altron i Seurí.

Dificultats i reptes pendents

Malgrat els avenços, el mandat no ha estat exempt de dificultats. La gestió tècnica ha estat un dels talons d’Aquil·les: el consistori va haver de renunciar a una subvenció del 50% per a la rehabilitació energètica del poliesportiu municipal per no poder assumir els requisits tècnics i temporals. Això ha posat de manifest la necessitat de reforçar la capacitat tècnica de l’ajuntament, especialment per accedir a finançament extern.

També persisteixen dificultats per mantenir una atenció adequada als pobles del terme per la manca de personal i la dispersió geogràfica. Malgrat això, l’equip de govern ha fet de la proximitat i el contacte amb el veïnat una prioritat, amb la voluntat expressa de millorar la comunicació i la transparència.

Un alcalde amb voluntat de continuïtat

Tot apunta que Baldo Farré es postularà per repetir com a candidat a les eleccions municipals del 2027. Amb dedicació exclusiva des del primer dia i una aliança estable amb Junts, ha consolidat la seva figura com a alcalde i ha guanyat presència política i social dins i fora del municipi. L’èxit o no dels projectes en curs marcarà, en gran part, el seu futur polític, però de moment compta amb un equip cohesionat i una direcció clara per encarar la segona meitat del mandat.