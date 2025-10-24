Agenda del cap de setmana a Lleida: 25 i 26 d'octubre

Patac celebra la seva 3a edició amb una explosió de creativitat gràfica
El Festival de Gràfica Efervescent, Patac, arriba a la seva tercera edició consolidant-se com el punt de trobada essencial per als amants de la gràfica independent. El certamen reuneix editorials, autors i nous talents en un espai dedicat al còmic d’autor, l’autoedició i la gestió creativa. Tallers, xerrades, exposicions i debats ompliran la jornada de les 11 a les 20 h, amb entrada gratuïta i la col·laboració de l’EAM Leandre Cristòfol.
Tornabous acull una jornada amb Pobles Vius per defensar el territori
La Plataforma Pobles Vius i l’Ajuntament de Tornabous organitzen una jornada solidària per recaptar fons en defensa del territori, davant del projecte de la factoria de biometà de La Sentiu Bioenergy SL. L’esdeveniment oferirà activitats per a tots els públics, amb tallers, espectacles, concerts i un dinar popular. El programa inclou actuacions de Pau Culleré, Pink Fiction i Bad Rules, entre altres, amb tiquets disponibles a l’Ajuntament o al correu infotrinx@nodo50.org.
La Festa del Vi de Lleida torna amb degustacions i maridatges
L’emblemàtica Festa del Vi de Lleida arriba a la seva 13a edició omplint la plaça de la Llotja d’aromes i sabors. L’esdeveniment oferirà tastos de vins, propostes gastronòmiques, música en directe i activitats com el “Vermut electrònic”. Entre els moments destacats, hi haurà l’espectacle Vindemia: Els Ulls al cel i els concerts de DeNoche, Júlia Cruz i Abraham Lojo. L’activitat es podrà gaudir dissabte de 19 a 24 h i diumenge d’11 a 15 h.
La Fira Autotardor de Mollerussa celebra 30 anys
Mollerussa celebra la 30a edició de la Fira Autotardor, una de les cites més destacades del sector de l’automòbil i la maquinària d’ocasió. Amb més de 20.000 m² d’exposició, la mostra reuneix cotxes, furgonetes, maquinària agrícola i industrial, caravanes i camions, consolidant-se com a referent per a professionals i aficionats. La fira obrirà de 10 a 20 h, amb entrada lliure, sota l’organització de Fira de Mollerussa.