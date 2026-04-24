Agenda del cap de setmana a Ponent: 25 i 26 d'abril

Fira Q a Balaguer
La ciutat de Balaguer acull els dies 25 i 26 d’abril una nova edició de la Fira Q al pavelló Inpacsa, consolidada com un dels esdeveniments econòmics més rellevants del territori. Aquest certamen combina comerç, innovació i producte de proximitat en un format dinàmic i obert a tots els públics. La fira ofereix un ampli ventall d’espais temàtics, des de gastronomia fins a serveis i energia sostenible. Destaca especialment l’àrea dedicada a la coca de recapte i la samfaina, símbols de la cuina local. També hi haurà passarel·les de moda i demostracions professionals vinculades al comerç. El Saló de l’Energia permetrà descobrir solucions eficients per a llars i empreses. A més, el producte de proximitat i l’apicultura hi tenen un paper destacat, amb la mel de la Noguera com a protagonista. Els visitants podran gaudir de degustacions i activitats culinàries en directe. La fira esdevé així un espai de connexió entre professionals i públic. També representa una oportunitat única per als expositors que vulguin promocionar els seus productes.
Ponent FEST a Lleida
La ciutat de Lleida acull la 8a edició de la PonentFEST, la fira de l’Economia Social i Transformadora de Ponent. Aquesta edició aposta per un format renovat, més participatiu i connectat amb el territori. Sota el lema “Triem sobreviure”, l’esdeveniment reivindica noves formes de viure i produir. La fira vol posar en valor les iniciatives que ja estan construint una economia alternativa a la regió. Durant la jornada, els assistents podran gaudir de música en directe i tastos de productes locals. També hi haurà activitats culturals, com el monòleg d’Alba Segarra. L’objectiu principal és generar xarxa entre projectes i comunitats. L’esdeveniment es presenta com un espai de trobada i reflexió col·lectiva. PonentFEST reforça el paper de l’economia social com a motor de canvi. L’organització va a càrrec de Ponent Coopera, l’Ateneu Cooperatiu de les Terres de Lleida.
Festa de les Cassoles a Golmés
El municipi de Golmés celebra la 38a edició de la Festa de les Cassoles, una jornada festiva centrada en la gastronomia tradicional. Aquest esdeveniment reuneix participants i visitants al voltant de l’elaboració d’aquest plat típic. La festa inclou concurs de cassoles, dinar popular i diverses activitats lúdiques. La música i les actuacions complementen una jornada pensada per a tots els públics. L’Ajuntament organitza també un menú especial amb opcions per a adults i infants. El preu del menú adult és de 30 euros i el de l’infantil d’11 euros. A més, cal abonar un cost addicional per la cadira. Les inscripcions s’han de fer prèviament entre el 14 i el 21 d’abril. La festa destaca per fomentar la convivència i la cultura gastronòmica local. Es tracta d’una cita ja consolidada al calendari festiu de la comarca.
Tros Food Vall del Corb
La localitat de Preixana serà l’escenari de la 10a edició del Tros Food Vall del Corb, una ruta enogastronòmica de referència. L’esdeveniment reunirà cinc cuineres, set cellers i una cinquantena de productores del territori. Aquesta proposta posa en valor la riquesa gastronòmica i vinícola de la Vall del Corb. Els assistents podran degustar productes locals en un entorn proper i autèntic. L’activitat combina gastronomia, territori i experiències sensorials. També fomenta el contacte directe amb productors i elaboradors. El Tros Food s’ha consolidat com una cita imprescindible per als amants del bon menjar. L’organització va a càrrec de l’Associació Vall del Corb i el mateix projecte Tros Food. Properament es donaran a conèixer els detalls sobre preus i inscripcions. L’esdeveniment reafirma el compromís amb el producte de proximitat i la sostenibilitat.